Blastingnews

(Di martedì 21 maggio 2019) Si comunica che al momento sono in atto alcuni bandi di concorso pubblico da parte dellene,d'e Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione, per l'arruolamento di personale professionale da destinare mediante le proprie strutture ubicate ine all'estero. Bandi di concorso aLe Fs assumono con un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato medici competenti da collocare all'interno di Rete Ferroviariana S.p.A. situata nel cnord d'in possesso dei seguenti titoli universitari e requisiti: laurea magistrale in medicina e chirurgia; detenere la specializzazione in medicina del lavoro con punteggio non al di sotto a 50/50 (o pari) o qualifica equivalente riconosciuta dalla legge con concomitante iscrizione nell'elenco nazionale dei medici competenti o conseguimento ...

Angel64Sonia : Concorsi Ferrovie dello Stato, Automobile Club d'Italia, Enisa: invio cv entro giugno - blogger4all : Concorsi pubblici 2019 assunzioni Ferrovie dello Stato, 600 mila posti: come partecipare -