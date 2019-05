Concerti dei Subsonica in estate | si aggiungono nuove date | biglietti in prevendita e

optimaitalia

(Di martedì 21 maggio 2019) Sono ufficiali ideiin, annunciati dopo il tour nei palasport e dopo le primeestive che avevano promesso direttamente dal palco dei palazzetti nei quali hanno tenuto la tournée per il supporto di 8, ultimo album di inediti presentato in Puglia a Casteldelmonte. Al lungo calendario disi aggiunge quello di Olbia del 21 luglio in occasione del Tattoo Show che sarà ospitato dal Molo Brin, quindi quello di Assisi del 23 luglio per Universo Assisi alla Lyric Summer Arena. Isaranno anche a Guardiagrele per la Notte Bianca in Largo Garibaldi. Non si fermano, quindi, i live del gruppo di Samuel Romano che continuano dopo la sessione invernale che hanno avviato nel mese di febbraio e che hanno continuato per tutte le settimane successive prima di annunciare leper la stagione estiva. Dall'album, ihanno ...

