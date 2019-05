Con Vodafone i Samsung Galaxy S10 senza anticipo e rate da 9 99 euro

Modem libero Con Vodafone : configurazione VoIP senza Station : Vodafone ha preferito mettersi in regola in riferimento alla delibera AGCOM n.348/18/CONS circa il Modem libero, avendo fino a poco tempo fa divulgato solo i parametri per la configurazione Internet di un apparato diverso da quello proprietario, che non aveva tenuto conto del servizio voce, usufruibile soltanto attraverso la Station. Come riportato da 'mondomobileweb.it', il gestore rosso ha preferito adeguarsi, ovviando anche a questo ...

Finto numero servizi Vodafone Con prefisso di Torino - nuova truffa in piena fase rimodulazioni : Non pochi clienti, in queste ore, sono stati contatti da un numero che si spaccia come collegato ai servizi Vodafone e attraverso il quale sedicenti operatori parlano della possibilità di aggirare le ultime rimodulazioni dell'azienda con un cambio tariffario. Qualcuno potrebbe cadere in una nuova trappola che corre attraverso comunicazioni telefoniche ben orchestrate ma che nulla hanno a che fare con il vettore in questione. Giusto dunque ...

Vodafone annuncia le modifiche delle Condizioni Contrattuali in vigore dal 15 luglio Con alcuni aumenti : Nelle scorse ore il team di Vodafone Italia ha pubblicato sul proprio sito la comunicazione ufficiale relativa alla modifica di alcune condizioni contrattuali per i clienti privati ricaricabili in vigore dal 15 luglio 2019. A partire da tale data, se si esaurisce il credito residuo sulla SIM sarà possibile continuare a chiamare e navigare sul […] L'articolo Vodafone annuncia le modifiche delle condizioni contrattuali in vigore dal 15 ...

Rabbia Iliad Contro rimodulazioni TIM - Vodafone e Wind Tre : ci mette la faccia : Non teme di dire le cose come esattamente le pensa: Benedetto Levi, CEO di Iliad, si scaglia contro le rimodulazioni da poco apportate da tutti i maggiori provider di telefonia fissa e mobile nazionali (solo per citare le ultime in ordine di apparizione, vi invitiamo a leggere i nostri articoli relativi alle modifiche unilaterali di TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia). Puntuali come la primavera, per citare le parole utilizzate dal dirigente, ...

Vodafone continua a offrire l'opzione "Instant Activation" con Vodafone Ready fino all'attivazione della rete fissa: 15 GB di internet su due numeri

L'ultimo rapporto di OpenSignal sul livello di esperienza fornito dai principali operatori mobili italiani mette in risalto un importante distacco tra TIM e Vodafone rispetto a Wind, Tre e Iliad in termini di disponibilità della rete 4G, esperienza video, prestazioni in download e upload e latenza.

Iliad si rivolge ad Antitrust e AGCOM per fare chiarezza sul possibile accordo tra TIM e Vodafone, mirato alla condivisione della componente attiva delle rispettive reti.

Nel corso della conferenza in cui il gruppo Vodafone ha presentato i risultati finanziari, si è parlato anche di Iliad e delle strategie per tornare competitivi.

Bruciamo le tappe Con Huawei P30 Pro TIM e Vodafone : Consigli per provare subito la B153 : Davvero ricco di spunti interessanti il nuovo aggiornamento B153 per tutti coloro che si ritrovano con un Huawei P30 Pro, come del resto avrete avuto modo di notare attraverso il nostro ultimo articolo di qualche giorno fa. Un contributo significativo soprattutto per gli utenti che apprezzano la fotocamera del device, considerando l'introduzione della funzione tramite la quale potremo suddividere lo schermo in due blocchi al momento della ...

Conto ancora più salato Con le rimodulazioni Vodafone per chi finisce senza credito dal 15 luglio : Trapelano ancora novità per quanto riguarda le rimodulazioni Vodafone, dopo le prime notizie riportate nella giornata di ieri a proposito di alcuni aumenti che sono previsti anche in ambito mobile nel corso della stagione estiva. Secondo quanto raccolto in queste ore, infatti, occorre aggiungere un altro tassello alla questione riguardante coloro che si ritroveranno senza credito residuo al momento del rinnovo del proprio piano. Come tutti ...

Sarebbero numerose le segnalazioni di utenti Vodafone che stanno riscontrando problemi ad usufruire del servizio di streaming di Spotify

LEVI'S E VODAFONE HAPPY FRIDAY 10 MAGGIO/ Buono sConto del 20% : come richiederlo : LEVI'S e VODAFONE HAPPY FRIDAY: sconto del 20% su tutti i capi di abbigliamento presenti sullo shop online del noto marchio di jeans, ecco come riceverlo.

Tra i vantaggi di Vodafone Happy Black c'è la possibilità di ottenere uno sconto del 10% per l'acquisto di uno smartphone. Vediamo insieme quali!

Vodafone torna a tentare gli ex clienti con l'offerta Special Minuti 50GB a 6,99 euro, e sconta il contributo iniziale per mobile WiFi.