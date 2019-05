Con la fine de Il Trono di Spade si chiude un’era | cosa ha funzionato e cosa no

Freedom - Oltre il Confine - da domani in tv su Rete 4 e in streaming su Mediaset Play : Dalla fascia prime-time di mercoledì 22 maggio il programma tv "Freedom - Oltre il confine" torna con otto nuove puntate. Anche questa seconda edizione sarà condotta dal noto divulgatore Roberto Giacobbo e farà conoscere ai telespettatori tantissime curiosità storiche, scientifiche, antropologiche e archeologiche. Ogni puntata della trasmissione potrà essere seguita in tv su Rete 4 e in streaming online su Mediaset Play. La nuova edizione di ...

Grande Fratello 16 - la disperazione di Francesca de Andrè dopo la fine Con Giorgio Tambellini : "Chi ci ha perso è lui" (VIDEO) : I buoni propositi di Francesca de Andrè espressi settimana scorsa dopo l'incontro con Giorgio Tambellini si sono dissolti nel giro di un paio di minuti quando, durante il settimo appuntamento del Grande Fratello 16 in prima serata, la concorrente ha dovuto fare i conti con le novità che riguardano Giorgio Tambellini. Gennaro è stato il primo a vedere le foto pubblicate dal settimanale Oggi nella quale è ritratto Giorgio in compagnia di ...

Google : fine della collaborazione Con Huawei : Il recente blocco USA dei prodotti Huawei ha colpito duramente il colosso cinese, ma Google si prepara a interrompere il supporto ai suoi terminali. Huawei & Google Services I vari dispositivi, smartphone e tablet, presto non saranno più supportati dal colosso di Android, vedendo man mano bloccati i differenti processi. La notizia arriva da “Reuters” che ha riportato la decisione di cessare la collaborazione con Huawei a causa del recente ...

Lutto tremendo per Max Biaggi - sConvolto il fine settimana del ‘Corsaro’ : si è spento papà Pietro : L’ex pilota italiano, adesso team manager della sua squadra di Moto3, ha fatto subito rientro in Italia Triste giornata per Max Biaggi, il padre Pietro è morto a 77 anni questa mattina lasciando sgomento il ‘Corsaro’ e tutta la sua famiglia. Una figura cardine per la vita dell’ex pilota, ‘Sor Pietro‘ era anche un personaggio molto conosciuto nel paddock, ben voluto da tutti per la sua simpatia e il suo ...

SeCondo fine settimana di Scenica Festival a Vittoria : Scenica Festival continua a Vittoria per un altro fine settimana, l’ultimo di questa undicesima edizione, con spettacoli circensi, di teatro e musica

ANA BETTZ FERMATA AL ConFINE Con 300MILA EURO/ Cantante voleva scappare in Francia : Ana BETTZ FERMATA al CONFINE di Ventimiglia con 300MILA EURO dalla Guardia di Finanza mentre tentava di scappare in Francia.

Neve sulle Alpi : passi di Confine sommersi di neve - fino a 21 metri al Passo Rombo! : Dopo un inverno ricchissimo di precipitazioni sui confini italiani e sui versanti esteri dell'arco Alpino la primavera continua a regalare nevicate e clima decisamente freddo il periodo, nonostante...

Il Paradiso delle Signore si chiude Con un lieto fine. In autunno la nuova stagione : Il Paradiso delle Signore - Gloria Radulescu e Alessandro Tersigni Un tripudio di baci, riappacificazioni, buoni sentimenti e grandiosi progetti hanno segnato la fine della terza stagione de Il Paradiso delle Signore, la prima dell’era daily. Un finale perfetto e felice, probabilmente scritto con la consapevolezza che la soap avrebbe potuto non avere un futuro. E, invece, in extremis la nuova stagione è stata confermata e, a questo punto, ...

Juve. sarà divorzio Con Allegri a fine stagione : Massimiliano Allegri e la Juventus si separano. Dopo settimane di voci e indiscrezioni e i confronti degli ultimi giorni, la società.

Maltempo : in Veneto fine settimana Con precipitazioni e rovesci (2) : (AdnKronos) - Sabato 18 maggio si avrà il cielo nuvoloso o molto nuvoloso (possibili parziali schiarite sulla costa meridionale e sul Delta del Po) con probabili precipitazioni a partire dai settori occidentali al mattino e più diffuse, nel pomeriggio, sulle zone montane, pedemontane e della pianura

Allerta Meteo Veneto : fine settimana Con precipitazioni e rovesci : In riferimento alla situazione Meteorologica attesa sul territorio regionale, come da Avviso di condizioni Meteo emesso oggi, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione, ha dichiarato alle ore 14 di oggi: per criticità geologica, lo stato di attenzione (da riconfigurare, a livello locale, in fase di preallarme/allarme, a seconda dell’intensità dei fenomeni) nel ...

Ana Bettz - la cantante fermata al Confine in Rolls Royce Con 300mila euro in Contanti : A carico della donna sarebbe scattata anche un'altra perquisizione in un altro luogo in cui sarebbero emersi altri contanti per un milione e 700 mila euro. La cantante e imprenditrice, vedova del petroliere Sergio Di Cesare, sarebbe indagata dalla Procura di Imperia che ipotizza il reato di riciclaggio.Continua a leggere