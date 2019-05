Codemasters annuncia il ritorno di GRID

gamerbrain

(Di martedì 21 maggio 2019)ha oggito che, uno dei suoi franchise più amati,, ritornerà il 13 settembre 2019 per PlayStation 4, Xbox One (inclusa Xbox One X) e Windows PC. Quarto gioco della serie,offre un’intensa azione che attraversa quattro continenti in alcune delle strade e circuiti più famosi del mondo. Scegli auto da GT, Touring, Stock, Muscle, Super-Modified e altro ancora, e diversi tipi di gare tra cui Circuit, Street Racing, Ovals, Hot Laps, Point-to-Point e World Time Attack.offre il perfetto equilibrio, rischi e ricompense per ogni tipo di pilota. La gestione è incredibilmente reattiva, con una curva di apprendimento che si rivolge sia ai giocatori arcade casual che ai piloti di simulazione. La progressione viene premiata attraverso livree, carte giocatore, compagni di squadra, ricompense e riconoscimenti alla guida. I piloti AI ...

