Cloud gaming | nuovo accordo tra Nintendo e Microsoft?

Le azioni di Sony in crescita dopo l'annuncio della collaborazione con Microsoft per il Cloud gaming : Nella giornata di ieri, è arrivata un'importante notizia che ci parlava dell'accordo tra Sony e Microsoft che prevede lo sviluppo congiunto di tecnologie basate sul cloud e la condivisione di informazioni.Grazie a questa collaborazione, le tecnologie sviluppate dai due colossi verranno poi integrate nei rispettivi giochi e contenuti streaming. Ebbene, questa mossa ha permesso alle azioni di Sony di crescere del 9,89%, riporta Cnbc.com. ...

Microsoft e Sony siglano alleanza storica. Insieme su Cloud gaming e intelligenza artificiale : Fino a qualche anno fa sembrava impensabile immaginare che le due maggiori multinazionali impegnate nell’industria videoludica potessero andare a braccetto, per collaborare alla creazione di servizi in grado di rivoluzionare l’intrattenimento del futuro. Ma le cose possono sempre cambiare e l’ipotesi appena descritta è diventata realtà. Lo conferma la fotografia che, in poche ore, ha fatto il giro del mondo, che mostra ...

Per Activision Blizzard il Cloud gaming è una grande opportunità : Il cloud gaming potrebbe essere potenzialmente una grande svolta per l'intero settore videoludico e, a quanto pare, il CEO di Activision Blizzard è sicuro che la sua azienda ne trarrà beneficio.Come riporta GameSpot, Robert Kotick ha dichiarato che nuove piattaforme come Google Stadia sono buone per aiutare a far crescere il mercato dei giochi, ma senza contenuti queste piattaforme non possono avere successo."Quando possiedi 30 anni di IP come ...

Per Hideo Kojima il Cloud gaming porterà una rivoluzione nel panorama videoludico : Durante un'intervista con il magazine giapponese Nikkei, Hideo Kojima, celebre game designer autore della serie Metal Gear e dell'atteso Death Stranding, ha espresso il suo parere sul cloud gaming e su come questo porterà una vera e propria rivoluzione, non solo nel panorama videoludico ma anche in quello dei film e delle serie TV.Come riporta Dualshockers, Kojima è convinto che la storia dei videogiochi e del cinema sia praticamente identica. ...

Stadia - Cloud gaming : un'opportunità per Amy Hennig : Insomma, ispirarsi al modello adottato da realtà come Netflix o Prime Video nell'ambito dei contenuti video premium e replicarlo nel mondo dei videogame , proponendo i giochi in streaming , ...

Parte oggi la campagna Kickstarter per Antstream - la prima piattaforma Cloud dedicata al retrogaming : Parte oggi la campagna Kickstarter di Antstream, la prima piattaforma in cloud dedicata al retrogaming. La campagna per la raccolta fondi durerà fino al 10 di maggio ed una versione in beta sarà pubblicata a fine 2019 su PC, Xbox One e mobile.Come riporta Gamasutra, Antstream permetterà di godersi decine di classici provenienti dagli anni 70',80' e 90' senza aver bisogno di alcun download o di emulatori (molto spesso non troppo affidabili). ...