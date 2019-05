Classifica Giro d' Italia 2019 Maglia rosa Valerio Conti | Roglic in agguato

Giro d’Italia – Roglic - vittoria di tappa a 2° posto in Classifica generale : “maglia rosa? Preferisco inseguire e sorridere a Verona” : Primoz Roglic vince la 9ª tappa del Giro d’Italia e si piazza al secondo posto nella classifica generale: lo sloveno spiega di preferire il ruolo di inseguitore Il più veloce nella cronometro odierna è stato ancora una volta Primoz Roglic. Il ciclista sloveno ha bissato il successo nella prima tappa vincendo il nono appuntamento del Giro d’Italia. Lo sloveno, intervistato ai microfoni della ‘Rosea’, ha spiegato di ...

Giro d’Italia 2019 - risultato e Classifica della tappa di oggi (Riccione-San Marino) : Primoz Roglic si impone nella cronometro - quarto Vincenzo Nibali : Lo sloveno Primoz Roglic ha vinto la nona tappa del Giro d’Italia 2019, una cronometro individuale di 34,8 km da Riccione a San Marino. Il corridore della Jumbo-Visma ha realizzato il miglior tempo in questa prova contro il tempo, tagliando il traguardo in 51’52”, facendo 11” meglio del belga Victor Campenaerts (Lotto Soudal) e 1’ dell’olandese Bauke Mollema (Trek – Segafredo). Grande prova anche del nostro Vincenzo Nibali (Bahrain ...

Classifica Giro d’Italia 2019 - ottava tappa : Valerio Conti sempre in maglia rosa - i big si controllano prima della cronometro : Valerio Conti conserva la maglia rosa al termine dell’ottava tappa del Giro d’Italia 2019, l’alfiere della UAE Emirates non ha corso particolari rischi lungo la Tortoreto Lido-Pesaro che nel finale è stata caratterizzata dalla pioggia. L’asfalto bagnato ha messo in difficoltà il gruppo ma il laziale è stato ben protetto dai compagni di squadra e dunque domani sarà al via col simbolo del primato in occasione della ...

Giro d’Italia 2019 - Davide Formolo all’arrembaggio. Corsa da protagonista - obiettivo top 10 in Classifica generale : Davide Formolo è stata la gioia azzurra della tappa di oggi. Terzo al traguardo de L’Aquila, il ventiseienne veronese della Bora-Hansgrohe si è reso super protagonista della fuga odierna, un attacco partito dopo tanti, tantissimi chilometri. Davide ha tentato, rischiato per rintuzzare qualche secondo ai big, e alla fine ce l’ha fatta. Però, nonostante il finale mosso, “Roccia” non è riuscito a dare il massimo delle ...

Giro d’Italia – Bilbao trionfa nella 7ª tappa : Formolo super - raggiunto Roglic in Classifica generale : Bilbao regala all’Astana la prima vittoria al Giro d’Italia 2019: lo spagnolo trionfa sul traguardo de L’Aquila, terzo Formolo Dopo la fantastica doppietta italiana di ieri a San Giovanni Rotondo, i ciclisti sono tornati in sella alle loro bici per la settimana tappa del Giro d’Italia 2019, caratterizzata dal ritiro di Fernando Gaviria. Oggi i corridori hanno pedalato per 185km da Vasto a L’Aquila, al termine ...

Giro d’Italia 2019 - è arrivata la fuga bidone : chi può puntare alla Classifica generale? Amador e Masnada da non sottovalutare. E Conti… : La fuga bidone è arrivata al Giro d’Italia 2019, succede molto raramente che l’attacco di giornata riesca a giungere al traguardo in una grande corsa a tappe ma oggi è riuscita la magia a due coraggiosi: Fausto Masnada e Valerio Conti hanno allungato sull’unico GPM previsto lungo la Cassino-San Giovanni Rotondo dopo essere fuoriusciti dal gruppo insieme ad altri undici uomini e hanno concluso la propria fatica con addirittura ...

Giro d’Italia – Valerio Conti scalza Primoz Roglic e si prende la maglia rosa - la Classifica dopo la sesta tappa : Il corridore dell’Androni scalza Primoz Roglic in testa alla classifica generale, precedendo il connazionale Carboni Fausto Masnada vince la sesta tappa del Giro d’Italia, da Cassino a San Giovanni Rotondo (238 km). Il bergamasco dell’Androni Giocattoli-Sidermec si impone con 5 secondi di vantaggio sul compagno di fuga, Valerio Conti (UAE Emirates) che conquista la maglia rosa di leader della classifica generale dove ...