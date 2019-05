Clamoroso Juventus | intesa di massima con Milinkovic-Savic | colpaccio in vista

Allenatore Juventus - il Clamoroso retroscena per il post-Allegri : Jürgen Klopp molto più di un sogno [DETTAGLI] : Un anno fa, di questi tempi, la Juve aveva da poco vinto lo scudetto e c’erano pochi dubbi in merito alla permanenza di Allegri. Un incontro, più che altro un resoconto finale, prima di confermare le reciproche intenzioni di continuare insieme programmando un futuro importante. Un futuro nel nome di… Ronaldo. Chi l’avrebbe mai pensato, al 21 maggio del 2018, che sarebbe successo tutto questo in un anno? Eppure è accaduto. ...

Juventus - l'allenatore lo sceglie Cristiano Ronaldo. Un nome Clamoroso : soffiata-terremoto da Vinovo : Il giorno dopo l'addio fra Allegri e la Juve, alla Continassa sono ore di riflessione per individuare un sostituto che metta d' accordo tutti. I profili che trapelano vanno da un estremo all' altro, ovvero da chi ha sufficiente esperienza internazionale per dare l' assalto alla Champions, a chi ha m

Juventus - addio Allegri e Clamoroso indizio dalla Borsa : quale allenatore arriva a Torino : Il divorzio tra Juventus e Massimiliano Allegri? Una ottima notizia per la Signora e per chi ha investito in Borsa sul club bianconero. Dopo l'annuncio dell'addio del tecnico livornese, il titolo Juve allunga subito a +2% a Piazza Affari. Segno che probabilmente il mercato si aspetta un "upgrade" in

Clamoroso Juventus - è addio con Allegri : adesso è ufficiale : Massimiliano Allegri non siederà sulla panchina della Juventus nella prossima stagione 2019/2020. L’allenatore e il Presidente, Andrea Agnelli, incontreranno insieme i media in occasione della conferenza stampa, che si terrà domani, sabato 18 maggio, alle ore 14 presso la sala conferenze dell’Allianz Stadium.L'articolo Clamoroso Juventus, è addio con Allegri: adesso è ufficiale sembra essere il primo su CalcioWeb.

Mihajlovic-Juventus - Clamoroso : non solo Conte - spunta il serbo! : MIHAJLOVIC JUVENTUS- Un addio ormai certo a Massimiliano Allegri e un futuro ancora tutto da scrivere in vista del futuro. La Juventus resta vigile su diverse soluzione. Dopo l’accostamento Conte, la Juventus starebbe sondando con forte decisione anche la pista Sinisa Mihajlovic. Il tecnico serbo, attualmente in forza al Bologna, è stato già vicinissimo alla […] More

Clamoroso in casa Juventus : Allegri verso l’addio - torna Conte! : Allegri e la Juventus verso la separazione, il ritorno di Antonio Conte in bianconero è sempre più realistico: i dettagli Allegri e la Juventus sembrano aver deciso di separarsi. Le strade del tecnico e del club bianconero potrebbero non proseguire assieme, ma potrebbero dividersi provocando uno scossone non da poco sul mercato. Sì perchè in caso di addio di Allegri il nome in pole position per la Juventus è quello di Antonio Conte, il ...

Piatek-Juventus - “Repubblica” : Clamoroso - può già lasciare il Milan : PIATEK JUVENTUS- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Repubblica“, Piatek potrebbe decidere di lasciare già il Milan in caso di mancata qualificazione in Europa in vista della prossima stagione. Un addio clamoroso dopo appena 6 mesi. La Juve, dal canto suo, resta alla finestra. L’attaccante polacco potrebbe rappresentare il profilo ideale per il ruolo di […] More

Higuain-Juventus - Clamoroso : Sarri annuncia il futuro del Pipita : HIGUAIN JUVENTUS- Intervistato ai microfoni della “BBC“, Maurizio Sarri ha colto l’occasione per sottolineare il prossimo futuro di Gonzalo Higuain. Il Pipita, salvo clamorosi colpi di scena, non farà ritorno alla Juventus e resterà ancora al Chelsea. Uno scenario che potrebbe ribaltarsi completamente in estate, ma che, ora come ora, sembrerebbe esser indirizzato verso la […] More

Clamoroso Juventus - torna Buffon! : La Juventus ha festeggiato lo scudetto dopo il successo nella gara di campionato contro la Fiorentina e adesso ha intenzione di finire al meglio la stagione dopo la brutta eliminazione ai quarti di finale di Champions League contro l’Ajax. La dirigenza bianconera sta inoltre pensando alla prossima stagione, previste alcune operazioni di mercato in entrata ed uscita. Nel frattempo è già finita l’avventura il Francia per il ...