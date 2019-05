Ciliverghe e Carobbio ancora insieme | arriva il rinnovo per l’allenatore

Serie D - il Ciliverghe cerca il tris : le parole di Carobbio e i convocati : Reduce da due vittorie consecutive il Ciliverghe, che domani scenderà in campo con il lutto al braccio per la perdita che ha colpito il vice allenatore Terraroli, ospiterà domani gli emiliani dello Zola per uno scontro diretto in chiave salvezza che la squadra di Carobbio è chiamato a vincere per un allungo che potrebbe risultare decisivo nella corsa alla permanenza diretta in Serie D. AVVERSARIA – Lo Zola viene da cinque risultati utili ...