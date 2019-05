Ciclismo | Juan José Amador non negativo | verrà sospeso il Team Manzana Postobon

Ciclismo - Tour of Turkey – Sorride la Nippo Vini Fantini Faizanè : Juan Josè Lobato arriva secondo : Juan Josè Lobato ha fatto saltare in piedi sul divano tutti i fan #OrangeBlue. Un’azione delle sue nel rettilineo finale della quarta tappa del Tour of Turkey che ha ricordato la sua vittoria alla Coppa Sabatini. Solo uno strepitoso Caleb Ewan lanciato in volata alle sue spalle riesce a sopravanzarlo proprio sulla linea del traguardo La quarta frazione del Tour of Turkey, la prestigiosa corsa World Tour della Turchia, stava per tingersi di ...