Che batosta per la famiglia Casillas | Sara Carbonero operata | “mi hanno trovato un tumore

Chelsea - Che batosta! Confermato il blocco del mercato per le prossime due sessioni : Calcio: FIFA conferma il blocco del mercato del Chelsea. Appello accolto parzialmente, ma solo per il tesseramento dei minori inglesi La Fifa ha Confermato il blocco del mercato del Chelsea per le prossime due sessioni per violazioni commesse nel tesseramento di giocatori minorenni. La commissione d’appello della Federazione internazionale ha parzialmente accolto il ricorso del club di Stamford Bridge contro la sanzione decisa in ...

Formula 1 - Che batosta per Nico Rosberg : vietato al tedesco l’accesso al paddock per due Gran Premi : A causa di una violazione commessa a Shanghai, Nico Rosberg non potrà entrare nei paddock di Baku e Barcellona Dura lex, sed lex! Nico Rosberg è stato escluso dai paddock di Baku e Barcellona per aver commesso una grave violazione al regolamento, cedendo il proprio pass di accesso alla griglia di partenza di Shanghai al proprio cameraman personale. LaPresse/Photo4 L’ex campione del mondo di Formula 1 è solito frequentare il circus in ...

Premier League - Che batosta per il Tottenham : Spurs sorpresi in casa dal West Ham : La squadra di Pochettino perde in casa contro il West Ham, decisivo il gol di Michail Antonio intorno all’ora di gioco Sconfitta per il Tottenham di Mauricio Pochettino nella 36esima giornata di Premier League. Gli ‘Spurs’, semifinalisti di Champions League dove affronteranno l’Ajax, hanno perso 1-0 in casa contro il West Ham. A decidere la sfida giocata al Tottenham Hotspur Stadium il gol al 67′ di Michail ...