Champions | il patto d' onore dell' Inter nell' ultima settimana di passione

Da Cairo a Lotito - patto contro la nuova Champions : Il day after del meeting di Madrid porta con sé una certezza. L’associazione delle Leghe europee si schiera apertamente contro la riforma proposta dell’Eca – l’associazione dei club europei – per la Champions League del futuro, dal 2024 in avanti. Non si tratta di un rifiuto del cambiamento, ma della volontà di salvaguardare i campionati […] L'articolo Da Cairo a Lotito, patto contro la nuova Champions è stato realizzato ...

Scaroni : “Senza Champions impatto economico sul club” : Per il Milan “l’obiettivo Champions si è allontanato con la sconfitta di ieri, ma continuiamo a inseguirlo”. Così il presidente del club rossonero Paolo Scaroni ai microfoni di Radio anch’io sport’. “Perdere la qualificazione – ha detto Scaroni – avrebbe un impatto economico evidente e immediato, ee allontanerebbe i tempi del progetto che punta a […] L'articolo Scaroni: “Senza Champions ...

Inter : Icardi è tornato in gruppo - patto per raggiungere la Champions : Molti commentatori avevano pronosticato fulmini e saette. E invece tra Mauro Icardi e i suoi compagni di spogliatoio non c'è stato nulla del genere. Nessun faccia a faccia, nessuna resa dei conti. Questo perché per la rosa nerazzurra il passo di distensione è stato sufficiente. I compagni volevano delle rassicurazioni circa la volontà del numero 9 di raggiungere obiettivi comuni. E secondo quanto pubblica la "Gazzetta dello Sport", queste ...