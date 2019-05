Cessione Sampdoria | viaggio di Ferrero negli USA | la situazione

Cessione Sampdoria - rilancio flop di Vialli : intanto Ferrero incontra Giampaolo : Cessione Sampdoria – La Sampdoria è concentrata sulle ultime due giornate del campionato di Serie A ma a tenere banco è anche e soprattutto il futuro del club blucerchiato. La situazione della Samp è seguita con grande interesse ma nonostante le voci degli ultimi mesi la svolta non è arrivata. Nelle ultime ore è arrivato il rilancio della cordata guidata da Vialli, secondo la rosea l’offerta non è stata giudicata ...

Cessione Sampdoria - il fondo inglese Aquilor tenta Ferrero : Cessione Sampdoria – Importanti novità sulla Cessione della Sampdoria: il fondo inglese Aquilor starebbe tentando l’attuale presidente Massimo Ferrero con una grossa offerta: 120 milioni sarebbe la proposta formulata. Inoltre, il fondo Aquilor offrirebbe a Ferrero la possibilità di rimanere al timone e condurre la campagna estiva di calciomercato. Una mossa a sorpresa per dare un’accelerata alla trattativa che vede in ...

Cessione Sampdoria - Gianluca Vialli ammette : “vorrei chiudere la mia carriera da dirigente” : Gianluca Vialli torna a parlare della possibile Cessione della Sampdoria: l’ex giocatore si augura di finire la sua carriera nel calcio come dirigente Quale sarà il futuro della Sampdoria? Solo il tempo potrà dirlo. Il gruppo di Aquilor che ha avanzato una proposta da 120 milioni resta in corso, così come quello di Jamie Dinan e Alex Knaster che aveva scelto Gianluca Vialli come possibile presidente. Proprio l’ex giocatore ...

Cessione Sampdoria - Vialli : “Voglio fare il dirigente” : Gianluca Vialli, ospite della convention di Banca Mediolanum che si è tenuta oggi a Torino, ha rilasciato importanti dichiarazioni sulla Cessione della Sampdoria: “Vorrei chiudere la mia carriera da dirigente, dopo aver fatto calciatore, allenatore e commentatore”. Da mesi si parla di Vialli come presidente della Sampdoria in caso di Cessione da parte dell’attuale patron Ferrero. Dunque il gruppo legato all’ex ...

Cessione Sampdoria - tra gli arabi c'è il principe Al Saud : Già prima di entrare nello Sheffield aveva fatto sapere di aver avuto la possibilità di entrare nel mondo del calcio tra Italia e Spagna. Il suo ingresso nella Sampdoria farebbe parte del piano di ...

Cessione Sampdoria - rilancio Vialli! : Ieri pomeriggio a Milano, o a Cremona, non è ancora chiaro, secondo Il Corriere dello Sport sarebbe andato in scena un nuovo incontro con la cordata che avrebbe presentato una nuova proposta per l'...

Cessione Sampdoria - la contromossa del presidente Ferrero : Cessione Sampdoria – La Sampdoria si prepara a scendere in campo per la gara di campionato contro la Lazio, il club blucerchiato ha intenzione di finire al meglio la stagione. Ma il pensiero è rivolto anche e soprattutto al futuro, in particolar modo alla Cessione nel club. Il presidente Ferrero ha confermato la volontà di valutare un’eventuale Cessione del club ma nelle ultime settimane non è cambiato molto. Per questo motivo ...

Cessione Sampdoria : tre piste per Ferrero : In casa Sampdoria tiene banco la questione legata alla possibile Cessione del club. Secondo la Gazzetta dello Sport , il presidente blucerchiato Massimo Ferrero ha tre strade: una Cessione dell'intero pacchetto azionario al gruppo Vialli , arrivato a offrire 80 milioni di euro che diventano 50 detratti i ...

Cessione Sampdoria - Alessio Sundas a Ferrero : “Vuoi vendere? Ci penso io” : Cessione Sampdoria – Il manager toscano Alessio Sundas, che sta provando a portare Messi in Italia, ma anche promotore dei progetti “Stadio di proprietà” e “Salva società di calcio” che prevede l’obbligo di introdurre un codice etico e un modello organizzativo per tutti i club, sponsor man quando le trattative arrivano allo stallo, oggi interviene a proposito della situazione della Fiorentina e Sampdoria, scrivendo una ...

Sampdoria tra campo e Cessione - Giampaolo in conferenza : “Spero il Presidente venda il più tardi possibile” : Non si vuole fermare dopo i buoni risultati ottenuti finora e la vittoria nel derby contro il Genoa. L’allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo, ha parlato alla vigilia del match di domani in casa del Bologna. Ecco le sue parole in conferenza: “Bisogna andare oltre la dimensione provinciale. Non possiamo accontentarci del derby, dobbiamo lottare per un obiettivo più grande. Essere lì fino alla fine. Perché ci accresce ...

Sampdoria - Ferrero : 'Cessione? dare moneta - veder cammello' : Show di Massimo Ferrero nel dopo gara. Il presidente blucerchiato ha attaccato chi aveva scritto che questo sarebbe stato il suo ultimo derby. ' Chi è che ha detto che è l'ultimo derby? Di ultimo ce n'...

Cessione Sampdoria - arrivano conferme anche dal fondo York Capital [DETTAGLI] : Cessione Sampdoria – “La trattativa e’ portata avanti dalle persone top-level che sono a New York. Stanno discutendo”. Sono le dichiarazioni di Federico Oliva, direttore europeo del fondo York Capital in un’edizione locale del ‘Corriere della Sera’, importanti conferme sull’interesse verso il club blucerchiato. Oltre a Jamie Dinan, proprietario del fondo, ci sarebbe anche il magnate russo ...

Cessione Sampdoria - il fondo York allo scoperto : “trattativa viva” : Cessione Sampdoria, il director del fondo York è uscito allo scoperto parlando di trattativa entrata nel vivo per l’acquisizione del club doriano Cessione Sampdoria – Federico Oliva, 30enne director del fondo York, è uscito allo scoperto in merito alla trattativa per l’acquisizione della Sampdoria. Il dirigente del fondo, intervistato dal Corriere del Trentino, ha parlato di affare avviato, contrariamente a quanto detto ...

Cessione Sampdoria - Ferrero fa chiarezza… e fissa il prezzo : “Ho dato a Mediobanca una scadenza, se c’è qualcuno di veramente interessato deve farsi a avanti. Il valore della Sampdoria? Tra 120-140 milioni“. Lo ha detto il presidente Massimo Ferrero intervenuto oggi a Bogliasco al termine della conferenza stampa di Marco Giampaolo. “Tante chiacchiere, ma non ho mai ricevuto un’offerta scritta cauzionata. Giampaolo? Finché ci sono io resta, perché siamo due fratellini. ...