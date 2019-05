C’entra Cristiano Ronaldo nell’addio della Juventus ad Allegri

ilnapolista

(Di martedì 21 maggio 2019) Il portoghese si è più volte lamentato del (non) gioco. Vorrebbe Ancelotti a Torino. O comunque un allenatore che faccia un calcio propositivo C’è un signore di 34 anni dietro l’addioa Massimiliano. Questo signore è portoghese, si chiama, e la madre – che adorava Ronald Reagan – lo chiamò. Al fuoriclasse, Massimilianoproprio non andava giù. Nulla di personale. E’ sul piano tattico chesoffriva l’allenatore livornese.avrebbe voluto un gioco più propositivo, più spumeggiante, più palloni da giocare. Si è più volte lamentato nel corsostagione. Con il suo entourage. Ma anche con la società. E non solo. Cristian è andato allaper provare a vincere la Champions con i bianconeri. E per vincere la Champions, devi giocare in un certo modo. Devi creare calcio. Il ...

Luciana46337068 : @matteosalvinimi @Agenzia_Ansa Ma come ragioni? cosa c'entra il mondo, pensa tu ad essere un buon cristiano , cosa che non sarai mai! - TommasoOrtolani : @FabriMarte @matteosalvinimi @QRepubblica Cosa c'entra l'essere cristiano scusa? - ValePe89 : ...E cosa c’entra sono contentissimo di chiamarmi Cristiano Malgioglio? ?? #gf16 -