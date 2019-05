Catch-22 la satira contro la guerra e la burocrazia su Sky Atlantic e Now Tv

blogo

(Di martedì 21 maggio 2019) Quante volte davanti all'ennesimo modulo da compilare, all'ennesimo sportello dove fare la fila in un ufficio pubblico abbiamo maledetto laopprimente lontana dalla persona e dalle sue necessità. Immaginate tutto questo trasportato in uno scenario die avrete il senso di-22.La miniserie in 6 parti al debutto su Skydal 21 maggio a pochi giorni dal rilascio del partner americano Hulu, è un divertente approccio allae a quella forma di potere lontana dalle persone che opprime ed esclude più che includere. Partendo da un romanzo molto amato negli Stati Uniti, considerato un caposaldo della letteratura antimilitarista, scritto da Joseph Heller,-22 ci trasporta in un mondo talmente reale da risultare surreale. Così vero da sembrare impossibile.-22 lalae lasu Skye Now Tv ...

