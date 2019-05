CATCH-22 | Da Stasera su Sky la Serie TV diretta da George Clooney

'CATCH-22' : da stasera su Sky Atlantic la serie tratta dal capolavoro di Heller : Dopo "The Handmaid's Tale" e "The Man in the High Castle", arriva sul piccolo schermo un altro classico della letteratura nordamericana: stasera martedì 21 maggio, alle 21:15 sul canale Sky Atlantic, andrà in onda la prima puntata di 'Catch 22 - il paradosso della guerra', nuova miniserie tv tratta dall'omonimo romanzo di Joseph Heller. L'opera letteraria, pubblicata per la prima volta nel 1961, era precedentemente stata adattata per il grande ...