Casting per la nuova edizione di ' Amici' e per il fashion film dal titolo ' Kala'

Blastingnews

(Di martedì 21 maggio 2019) Selezioni attualmente in corso per la prossimadel noto talent dal, di Maria De Filippi e in onda sempre con particolare successo sulle reti Mediaset. Sono inoltre aperte le selezioni per la realizzazione di un interessantedal, a cura di alcuni studenti del Politecnico di Milano, le cui riprese verranno poi effettuate nel capoluogo lombardo.già partiti per la prossimadel noto talent dal, condotto da Maria De Filippi. Gli interessati devono far riferimento al sito web di Witty Tv dove possono reperire l'apposito form online da compilare con la massima attenzione e precisione per inoltrare la candidatura. E' necessario indicare i propri dati personali e i riferimenti di contatto, aggiungendo poi quanto concerne il proprio codice fiscale e allegando inoltre due fotografie di 'tipo frontale', una delle ...

AmiciUfficiale : È arrivato il momento di realizzare il vostro sogno! I casting per la prossima edizione di Amici sono aperti, iscri… - XFactor_Italia : Le categorie per noi sono solo: Under Uomini, Under Donne, Gruppi e Over. Oggi è la Giornata Mondiale contro l'omof… - Jasmadm97 : @mars_98__ Per loro é raccomandato solo perché Stash ha voluto che provasse a entrare senza fare i casting e perché… -