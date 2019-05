Cassonetto sta per essere svuotato nel tritarifiuti | operatore sente urla e si ferma

baritalianews

(Di martedì 21 maggio 2019) Stava per accadere una tragedia che, per fortuna è stata sventata dalla prontezza di un dipendente dell’AIM Ambiente che, mentre stava per svuotare ildella spazzatura nel, ha sentito delledisperate. L’ecologico, si èto, per fortuna, in tempo e dalè venuto fuori un uomo che è fuggito via così velocemente da non dare il tempo all’di fargli domande. Certamente si trattava di un senza tetto che aveva trascorso la notte nel, forse per ripararsi dalla pioggia. Il senza fissa dimora stava dormendo quando ha sentito ilche si alzava e capendo cosa stava per accadere ha iniziato adre disperato così forte da farsi sentire nonostante il rumore della macchina. L'articolosta pernele si, uomo vivo per miracolo proviene da ...

