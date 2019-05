Casillas | non c’è pace per il portiere | la moglie Sara Carbonero operata per un tumore

Porto - Casillas allontana il ritiro nonostante l’infarto : “un giorno dovrò dire basta - ma non è il momento” : Il portiere spagnolo ha allontanato il ritiro dal calcio giocato, rivelando come l’ultimo controllo sia stato positivo “Ci sarà un giorno in cui mi dovrò ritirare, lasciatemi annunciare questa notizia quando arriverà il momento. Calma per ora“. Il portiere spagnolo Iker Casillas interviene così sui social, rispondendo alle voci di un suo ritiro dopo l’infarto di cui è stato vittima due settimane fa. “Ieri ho ...

Casillas fa dietrofront : “Non è il momento di ritirarmi” [FOTO] : “Ci sarà un giorno in cui mi dovrò ritirare, lasciatemi annunciare questa notizia quando arriverà il momento. Calma per ora“: così, con un post sui suoi profili social Iker Casillas respinge le voci di un suo ritiro, almeno per il momento. Lo spagnolo, reduce da un infarto due settimane fa, aggiunge: “Ieri ho avuto un controllo col Dr.Filipe Macedo ed è tutto ok. Questa si che è una notizia che voglio condividere con ...

Casillas lascia l’ospedale : “Non so cosa mi riserverà il futuro” : Iker Casillas è stato dimesso dall’ospedale di Oporto dove era stato ricoverato mercoledì scorso in seguito ad un infarto. Il portiere, apparso visibilmente emozionato, ha dichiarato: “Non so cosa mi riserverà il futuro, l’importante è stare qui”. “Qualche giorno mi è capitato un evento che può capitare a tutti ed è toccato a me, ma siamo qui – ha detto Casillas – Sono stato molto fortunato. Mi ...

