Cartabianca e Dimartedì | ospiti e anticipazioni di stasera 21 maggio 2019

termometropolitico

(Di martedì 21 maggio 2019)di21Oggi 21torna il consueto appuntamento con. I due talk show condotti da Bianca Berlinguer su Rai 3 e Giovanni Floris su La7 anche questa settimana si sfideranno nella gara degli ascolti. Obiettivo comune di entrambe le trasmissioni è quello di stimolare il dibattito sociale attraverso un’attenta analisi delle trasformazioni politiche, economiche e sociali in atto in nostro Paese. Ma quali argomenti verranno approfonditi21Poche ore ci separano dalla nuova puntata di. La settimana scorsa il talk show ha ospitato personaggi illustri della politica come il Presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, Stefano Buffagni del Movimento 5 Stelle, Claudio Borghi Aquilini ...

Daniela66738085 : RT @PdF_eventi: Intensa presenza mediatica per Mario #Adinolfi e del #Popolodellafamiglia #oggi #21maggio: mattina: Tg5; 12:00 passaggi al… -