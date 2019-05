CAOS MIGRANTI Sea Watch 3 | sbarco e inchiesta | poca giustizia e molta politica

Migranti - il numero di partenze non dipende dal CAOS libico : il resto è propaganda : Le milizie che controllano il traffico agiscono indipendentemente dai conflitti. Dati alla mano "l'instabilità non ha alcuna...

Libia - Conte : "Ad Haftar ho detto 'no' a derive militari | Nuovi migranti con il CAOS a Tripoli" : Il presidente del Consiglio parla al "Fatto Quotidiano" sulla crisi nordafricana dopo che Angela Merkel si è schierata con Roma per evitare il rischio di una nuova guerra e ha detto "no" al generale

CAOS Libia - Viminale smentisce Conte : “Partenze migranti non sono in aumento” : Il Viminale ha smentito l'allarme lanciato dal premier Conte nella sua informativa sulla situazione di tensione Libia: "Non si teme, al momento, un incremento delle partenze di immigrati ma la situazione è costantemente monitorata".Continua a leggere