Cannes | Antonio Banderas confessa | Ero innamorato di Patty Pravo | mi faceva

Tutti i look sfoggiati da Antonio Banderas a Cannes : Non è facile trovare un’immagine relativa al Festival di Cannes in corso che ritragga Antonio Banderas in posa. Il suo, d’altronde, è stato più un interminabile show, in particolare modo durante il momento del photocalling: smorfie, salti, esercizi ginnici… Il protagonista di Dolor y Gloria, il nuovo film di Pedro Almodovar dove recita a fianco dell’inseparabile amica Penelope Cruz, ha infiammato ...