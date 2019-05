Cancro | né predestinazione né caso | a causare la malattia anche fattori esterni

ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 maggio 2019) Nessuna casualità o: ammalarsi di tumore non è una questione di sfortuna. I ricercatori dell’Istituto Europeo di Oncologia (Ieo) hanno infatti scoperto che alcune delle alterazioni del Dna più frequenti e importanti per lo sviluppo del, chiamate ‘traslocazioni cromosomiche’, non avvengono percome ipotizzato finora, ma sono prevedibili e provocate da segnali che giungono alla cellula dall’ambiente esterno, condizionato dal nostro stile di vita e dall’ambiente in cui viviamo. Lo studio, pubblicato sulla rivista Nature Genetics e finanziato dal Consiglio Europeo per la Ricerca (Erc), enfatizza l’importanza della prevenzione, ma non solo: apre perfino alla possibilità chele altre alterazioni alla base del, le mutazioni genetiche, possano nascere da un simile meccanismo non casuale, rispondendo così all’annosa polemica sul ruolo ...

