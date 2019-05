Campionati Mondiali di Strongman – L’uomo più forte al mondo è italiano | strepitoso Luca

Piediluco - Fiorini : 'Accelerare sul nuovo centro remiero in vista dei Campionati Mondiali di canottaggio' : ... aumenterà il numero degli sportivi professionisti e dilettanti, incrementando le presenze turistiche dell'area con forti benefici immediati e futuri per l'economia locale». «Sono convinto che la ...

Campionati Italiani Assoluti di Nuoto – Scozzoli re dei 50 rana : vittoria e pass per i Mondiali - bene anche Martinenghi : Fabio Scozzoli si aggiudica la sfida dei 50 rana agli Assoluti di Nuoto di Riccione, bene anche il giovane Martinenghi Una avvincente sfida oggi ai Campionati Italiani Assoluti di Nuoto tra Scozzoli e Martinenghi nei 50 rana maschili. Ad avere la meglio è stato il più esperto Fabio, che è andato a prendersi il titolo assoluto italiano ed il pass per i prossimi Mondiali, col crono di 26.82. Si è dovuto accontentare del secondo posto invece ...

Nuoto - Risultati Campionati Italiani 2019 : Megli e Restivo volano ai Mondiali - Panziera a Gwangju senza impressionare : Va in archivio la penultima giornata dei Campionati Italiani di Nuoto a Riccione e l’Italia raggiunge quota 18 pass per i Mondiali 2019 a Gwangju (Corea del Sud), programmati dal 21 al 28 luglio. La prima gara del pomeriggio ha visto gli atleti dei 100 farfalla uomini confrontarsi, ed è stato il campione d’Europa a Glasgow Piero Codia a centrare il bersaglio grosso. Il nostro portacolori si è imposto con il tempo di ...

Nuoto – Campionati Italiani Assoluti - Megli batte Detti nei 200 stile libero : l’azzurro si qualifica per i Mondiali di Gwangju : Filippo Megli ai Campionati Italiani Assoluti vince i 200 metri stile libero, l’azzurro conquista il titolo nazionale ed il pass per i Mondiali di Gwangju Filippo Megli ai Campionati Italiani Assoluti di Riccione si impone nei 200 metri stile libero con il tempo di 1’46?56 , aggiudicandosi anche il pass per la qualificazione ai Mondiali di Gwangju. L’azzurro ha battuto inaspettatamente Gabriele Detti giunto ai blocchi ...

Nuoto – Campionati Italiani Assoluti - Panziera si prende il pass per i Mondiali nei 100 dorso : Margherita Panziera ai Campionati Italiani Assoluti nei 100 dorso ottiene la qualificazione mondiale ed il titolo nazionale Margherita Panziera ai Campionati Italiani Assoluti di Riccione si impone nei 100 metri dorso con il tempo di 59?77. La primatista italiana di specialità si è classificata con questo tempo ai Mondiali in Corea del Sud in programma dal 21 al 28 luglio. L’azzurra è stata seguita da Silvia Scalia con il tempo ...

Nuoto - Campionati Italiani 2019 : dominio e pass per i Mondiali di Simona Quadarella sui 1500 stile libero! : Nell’ultima finale individuale di giornata dei Campionati Italiani Assoluti Primaverili di Riccione vittoria superscontata di Simona Quadarella sulla sua distanza preferita, i 1500 stile libero. La 20enne romana, tre volte campionessa europea sui 400, 800 e 1500 stile libero l’anno scorso a Glasgow, è stata in testa dall’inizio alla fine facendo quasi subito il vuoto e strappando il pass per i Mondiali di Gwangju col tempo di ...

Nuoto - Risultati Campionati Italiani 2019 : Federica Pellegrini vola ai Mondiali - Scozzoli batte Martinenghi nei 100 rana : La seconda giornata dei Campionati Italiani di Nuoto a Riccione va in archivio e i Risultati importanti non sono certo mancati, visti i protagonisti in vasca. Al termine di questo day-2 siamo a 12 pass conquistati per i Mondiali a Gwangju, in Corea del Sud. La scena come sempre l’ha conquistata lei, Federica Pellegrini. La pluricampionessa olimpica e mondiale ha fatto suoi i 200 stile libero, la distanza nella quale sa esprimere sempre ...

Nuoto - Campionati Italiani Assoluti – Federica Pellegrini domina nei 200 sl : la ‘Divina’ vola ai Mondiali! : Federica Pellegrini domina la finale dei 200 stile libero dei Campionati Italiani Assoluti: la ‘Divina’ chiude con un tempo di 1’56?60 che le vale il pass Mondiale Doveva essere la sua finale e così è stato! Federica Pellegrini domina la finale dei 200 stile libero dei Campionati Italiani Assoluti aggiudicandosi la prima posizione con in tempo di 1’56?60 davanti a Simona Quadarella (1’58?83) ed a Stefania Pirozzi (1’59?05). Il ...

LIVE Nuoto - Campionati Italiani 2019 in DIRETTA : Federica Pellegrini conquista i 200 sl e vola ai Mondiali - Scozzoli - Di Liddo e Ceccon con il pass iridato : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare nei Campionati Italiani di Nuoto. Nella piscina di Riccione sarà il giorno dei 200 stile libero donne di Federica Pellegrini. La campionessa veneta, costretta a fermarsi poco prima di questa rassegna per uno stato febbrile, si esibirà nella sua distanza preferita e vorrà testarsi relativamente alla propria condizione. Le quattro vasche sono lì che la aspettano e le ...

Nuoto - Campionati Italiani Assoluti – Silvia Scalia da record nei 50 dorso donne : il tempo non basta per i Mondiali : Silvia Scalia si aggiudica la vittoria nella finale dei 50 dorso donne assoluta: l’azzurra firma il record italiano in 27”50 ma non ottiene il pass per il Mondiale La seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti di Nuoto vede aprire il programma delle finali con la 50 dorso donne assoluta. Impegnate Asprissi, Quaglieri, Gaetani, Cocconcelli, D’Innocenzo, Siboni, Pasquino e Scalia. È proprio quest’ultima ad ...

Nuoto – Campionati Assoluti : Burdisso polverizza il record italiano nei 200 delfino e vola ai Mondiali : Federico Burdisso segna il record italiano dei 200 delfino ai Campionati Assoluti di Riccione, l’azzurro vola così ai Mondiali di Corea del Sud Federico Burdisso protagonista dei 200 metri delfino ai Campionati italiani Assoluti di Riccione. L’azzurro con il tempo di 1’54”64 segna il record italiano (terzo tempo al mondo) e si qualifica di diritto al Mondiale in Corea del Sud in programma dal 21 al 28 ...

Nuoto - Campionati Italiani Riccione 2019 : come ci si qualifica ai Mondiali? Tutti i tempi limite ed il regolamento : Dal 2 al 6 aprile nella vasca dello Stadio del Nuoto di Riccione andranno in scena gli Assoluti 2019. Cinque giorni molto intensi si prospettano per gli atleti nostrani, in cerca del pass per i Mondiali 2019 a Gwangju (21-28 luglio). La competizione romagnola avrà una valenza importante, quindi, per le gare che si disputeranno al Nambu University Municipal Aquatics Center. Il raggiungimento della qualificazione si otterrà attraverso il ...

Nuoto : Sun Yang fa paura ai Campionati cinesi. Tempi rilevanti a Quingdao in vista dei Mondiali a Gwangju : La Cina mostra i muscoli e lo fa fin dai campionati nazionali di Nuoto che si stanno tenendo a Quingdao (24-31 marzo). Nelle prime giornate di gara i Tempi di un certo spessore sono diversi e vale la pena analizzarli. Partiamo dal pluricampione olimpico Sun Yang che nonostante tutto continua a volare in acqua. Yang infatti, al centro di un caso per aver distrutto le provette in un controllo antidoping (clicca qui per saperne di più) comportante ...