Calendario Mondiali Under20 calcio 2019 | programma | orari e tv Tutte le date dai gironi

Calendario Mondiali nuoto 2019 : date - programma - orari e tv giorno per giorno (nuoto - pallanuoto - fondo e sincronizzato) : Dal 12 al 28 luglio 2019 Gwangju, in Corea del Sud, sarà la “Stella polare” degli sport acquatici, sede dei Mondiali 2019 in cui nuoto, pallanuoto, nuoto sincronizzato, tuffi e nuoto di fondo si esibiranno per regalare tante emozioni agli appassionati. Uno show d’alta qualità quello che ci attende nella vasca e nelle acque coreane che renderà appassionante l’estate sportiva. L’Italia si giocherà le sue carte per ...

Calcio - Mondiali Under20 2019 : il Calendario delle partite dell’Italia. Date - programma - orari e tv : L’Italia parteciperà ai Mondiali Under 20 di Calcio 2019 che andranno in scena dal 23 maggio al 15 giugno in Polonia, la nostra Nazionale si presenterà all’appuntamento con grandi ambizioni e col sogno di lottare per il titolo: dopo il terzo posto raccolto due anni fa, gli azzurrini cercheranno una nuova impresa nella rassegna iridata riservata ai ragazzi nati da partire dal 1° gennaio 1999. L’Italia è stata inserita nel gruppo ...

Taekwondo - Calendario Mondiali 2019 : programma - orari e tv : Da mercoledì 15 a domenica 19 maggio andranno in scena a Manchester i Mondiali 2019 di Taekwondo. Una rassegna iridata in cui gareggeranno oltre 900 atleti provenienti da 150 paesi differenti, divisi nelle otto classiche categorie di peso. I più forti del mondo si sfideranno sul tatami a caccia del titolo, ma questo evento sarà fondamentale anche nel percorso di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, visto che si tratta di un torneo di ...

Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 : quando gioca l’Italia? Calendario - date - programma e orari delle partite degli azzurri : Sta per prendere il via il Mondiale 2019 di Top Division di Hockey ghiaccio. Gli azzurri di coach Clayton Beddoes saranno chiamati alla grande impresa per evitare l’ultimo posto del girone B che vedrà al via rivali temibili come Svezia, Russia, Repubblica Ceca e Svizzera. La kermesse prenderà il via il 10 maggio, ma gli azzurri esordiranno nella giornata dell’11 alle ore 12.15 contro la Svizzera, per sette match nel giro di 10 ...

Calcio - Mondiali Under20 2019 : il Calendario completo. Programma - orari e tv : tutte le partite e le date dai gironi alla finale : I Mondiali Under 20 di Calcio 2019 si disputeranno in Polonia dal 23 maggio al 15 giugno, alla rassegna iridata di categoria parteciperanno 24 Nazionali tra le cui fila militeranno ragazzi nati a partire dal 1° gennaio 1999. A ospitare la competizione saranno sei città: Bielsko-Biala, Bydgoszcz, Gdynia, Lodz, Lublino Tychy. Le squadre iscritte al torneo sono state suddivise in sei gironi da quattro squadre ciascuno, le prime due classificate e ...

Mondiali calcio femminile 2019 : Calendario Italia e orari tv Rai : Mondiali calcio femminile 2019: calendario Italia e orari tv Rai Manca un mese al 7 giugno 2019 quando al Parco dei Principi di Parigi prenderà il via Il Mondiale di calcio femminile con il match inaugurale tra i padroni di casa della Francia e la Corea del Sud. Mondiali calcio femminile 2019: il girone dell’Italia Sono 24 le squadre in tabellone, 9 sono europee considerando anche la selezione di casa. Tra queste anche le azzurre del ...

Calendario Coppa del Mondo biathlon 2020 : date - programma e orari. Mondiali ad Anterselva a febbraio : Il biathlon azzurro è reduce dalla stagione dei record, suggellata dai successi di Dorothea Wierer e di Dominik Windisch nei mass start iridata di Oestersund (Svezia). Una stagione stellare nella quale anche l’atleta altoatesina si è tolta la soddisfazione di conquistare anche la Sfera di cristallo della classifica generale (oltre a quella di specialità nell inseguimento), grazie a tre vittorie in Coppa del Mondo e a tanti piazzamenti di ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : il Calendario completo. Programma - orari e tv : tutte le partite e le date dai gironi alla finale : Dal 7 giugno al 7 luglio i Mondiali 2019 di Calcio femminile in Francia si prenderanno la scena. L’Italia torna a partecipare alla fase finale di una competizione di questo tipo, a distanza di 20 anni dall’ultima volta. La formazione di Milena Bertolini ha conquistato l’accesso alla rassegna iridata con pieno merito, giungendo in vetta al proprio girone di qualificazione, ottenendo sette vittorie ed una sola sconfitta. Una ...

Atletica - Mondiali staffette 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : I Mondiali di staffette 2019 andranno in scena a Yokohama (Giappone) nel weekend dell’11-12 maggio. La stagione all’aperto di Atletica leggera entra nel vivo con le World Relays, la rassegna iridata dedicata a queste specialità che saranno assolute protagoniste all’International Stadium della metropoli nipponica, non così lontano da Tokyo dove tra poco di un anno si disputeranno le Olimpiadi 2020. Saranno protagoniste svariate ...

Taekwondo - Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : Il calendario internazionale del Taekwondo sta per entrare nel vivo. La prossima settimana andranno infatti in scena a Manchester, in Inghilterra, i Mondiali 2019, in programma da mercoledì 15 maggio a domenica 19 maggio. La rassegna iridata metterà di fronte gli atleti migliori al mondo e rappresenterà un appuntamento di fondamentale importanza per il percorso di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Gli atleti gareggeranno nelle sedici ...

Hockey Ghiaccio - Mondiali 2019 : il Calendario di tutte le partite. Programma - orari e tv fino alla finale : Siamo ormai ai nastri di partenza dei Campionati Mondiali di Hockey Ghiaccio 2019 che si disputeranno in Slovacchia dal 10 al 26 maggio. L’Italia sarà al via della kermesse che vedrà disputare le proprie partite tra Bratislava e Kosice cercando di non retrocedere dalla Prima Divisione, in un Gruppo quanto mai complicato. Sarà un Mondiale che regalerà grande spettacolo con tutte le migliori Nazionali in scena. Di seguito vediamo tutte le ...

Ginnastica artistica - Mondiali 2019 : Calendario - date - programma - orari e tv. A Stoccarda è caccia alle Olimpiadi 2020! : La FIG ha comunicato il calendario dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica che si disputeranno a Stoccarda (Germania) dal 4 al 13 ottobre, la rassegna iridata metterà in palio dei pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020: 9 per le prove a squadre (cioè ai nove migliori team delle qualifiche, esclusi quelli saliti sul podio ai Mondiali 2018 che si sono già qualificati), 20 tramite il concorso generale individuale (per le donne, sono invece 12 posti ...

Curling - Mondiali doppio misto 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : I Mondiali 2019 di Curling doppio misto si disputeranno a Stavanger (Norvegia) dal 20 al 27 aprile. Alla rassegna iridata di questa specialità olimpica parteciperanno addirittura 48 Nazionali provenienti da ogni Continente, le formazioni sono state suddivise in sei gironi da otto squadre ciascuno: le prime due classificate di ogni raggruppamento e le quattro migliori terze accederanno alla fase a eliminazione diretta che scatterà dagli ottavi di ...

Ginnastica artistica - quando si torna in gara? Calendario - date - programma : tra Serie A - European Games e Mondiali juniores : Gli appassionati della Polvere di Magnesio si stanno già chiedendo quando si tornerà a gareggiare dopo gli Europei 2019 di Ginnastica artistica che si sono conclusi domenica a Stettino. La rassegna continentale ha regalato grandi emozioni e ci siamo potuti gustare delle gare di assoluto spessore con alcune delle migliori atlete in circolazione che si sono date battaglia per la conquista della medaglia ma cresce già l’attesa in vista dei ...