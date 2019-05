Calciomercato Real Madrid | Varane annuncia | “Resto qui Sono sicuro che la prossima

Calciomercato - il Psg vuole Kroos - Isco e Bale dal Real Madrid : Secondo il giornale ‘Le Parisien‘, il Psg avrebbe nel mirino tre calciatori del Real Madrid: Kroos, Isco e Bale sarebbero apprezzati da Tuchel. In particolare il tecnico tedesco vorrebbe avere alla sua corte il regista delle ‘merengues’. Il Psg avrebbe anche già stanziato la cifra necessaria per portare i tre sotto la torre Eiffel, e che sarebbe di 210 milioni di euro: 80 per Kroos, 70 per Bale e 60 per Isco. ...

Calciomercato Real Madrid - si pensa anche alle uscite : arriva il primo addio : Dopo aver ufficializzato qualche acquisto, e in attesa di un’estate che si preannuncia scoppiettante sul mercato, il Real Madrid pensa anche a fare pulizia. Una delle prime uscite, secondo quanto riferito dai media spagnoli, è il portiere Keylor Navas. Il 32enne portiere costaricano, arrivato nella capitala spagnola 5 anni fa, giocherà titolare l’ultima partita di Liga domenica prossima al Bernabeu contro il Betis per poter ...

Calciomercato Napoli - CdM : “Possibile affare da 30 mln con il Real. Trippier pista complessa : tre le alternative…” : Mercato Napoli, le alternative a Trippier Calciomercato, il Napoli lavora sugli esterni bassi, a destra la priorità è Trippier ma la pista è complessa, le alternative sono Lazzari, Castagne e Tierney del Celtic, invece a sinistra il profilo più gradito è Theo Hernandez. Il Real Madrid, dopo la stagione in prestito alla Real Sociedad, è disposto a valutare anche la cessione a titolo definitivo e chiede almeno 30 milioni, l’ingaggio del ...

Calciomercato Real Madrid - offerta shock al Psg per Mbappé [DETTAGLI] : Secondo France Football, il Real Madrid pur di portare in Spagna l’attaccante del Psg Kylian Mbappé è disposto a fare follie. Il record per il trasferimento più costoso di sempre appartiene al Psg con Neymar, pagato 222 milioni. Mbappé potrebbe batterlo visto che, secondo il giornale francese, l’offerta del Real Madrid sarebbe di 280 milioni. Mbappé è una richiesta precisa dell’allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane, ...

Calciomercato Real Madrid - pazzesca offerta al PSG per Mbappé : la cifra messa sul piatto dai blancos è astronomica : Secondo la stampa francese, il club di Florentino Perez avrebbe messo sul piatto una montagna di soldi per strappare Mbappè al PSG Il Real Madrid fa sul serio per Kylian Mbappé, il club di Florentino Perez ha individuato nell’attaccante francese il colpo ad effetto da regalare ai tifosi merengues. PRESSINPHOTO/LaPresse Secondo quanto riferito da France Football, la società spagnola dovrebbe mettere sul piatto ben 280 milioni di euro, ...

Calciomercato Juve - asse col Real Madrid : da Isco a Casemiro - i dettagli : Calciomercato Juve – Dopo l’affare Cristiano Ronaldo adesso la Juventus guarda di nuovo in casa del Real Madrid, da dove spera di pescare qualche possibile occasione di mercato. In tal senso va registrato il forte interesse per Casemiro. Mediano ritenuto perfetto per giocare davanti alla difesa con Allegri e che invece Zidane potrebbe sacrificare per […] More

Calciomercato Real Madrid : Zidane sorride - in arrivo un colpo dalla Germania : Secondo i quotidiani spagnoli, il Real Madrid ha ufficializzato in queste ore l’acquisto dell’attaccante dell’Eintracht Francoforte Luka JovicCalciomercato / Real Madrid / JOVIC / Zidane – Il lavoro di rifondazione del nuovo Real Madrid di Zinedine Zidane continua a grandi passi e, dopo aver ufficializzato Diego Militao dal Porto, nei Blancos è in arrivo un altro nuovo acquisto importante, ovvero Luka Jovic, ...

Calciomercato Real Madrid - gli spagnoli fanno sul serio : c’è il colpo per l’attacco! : Calciomercato Real Madrid – Ad un passo il secondo grande colpo degli spagnoli dopo Militao. Secondo “As“, infatti, i blancos potrebbero presto ufficializzare l’acquisto del 21enne Luka Jovic, attaccante dell’Eintracht Francoforte: 60 milioni di euro la cifra che i Florentino Perez sborserà per il cartellino, 12 dei quali finiranno nelle casse del Benfica che si era garantito il 20% di un’eventuale ...

Calciomercato Juventus : Pogba - Pjanic - Kroos - Ndombele - quanti incroci con il Real : Sarà un’estate torrida per il Calciomercato di Juventus e Real Madrid che secondo le ultime voci si sfideranno più di una volta. I dirigenti dei due club hanno molti interessi comuni soprattutto a centrocampo dove Pogba è il sogno sia di Zidane che di Allegri. Ma questo non sarà l’unico match in sede di trattativa, da Ndombele e Kroos passando per Pjanic gli incroci sono davvero molti. Calciomercato Juventus: sfida al Real Madrid per Pogba Il ...

Calciomercato Napoli - affare sfumato : va al Real Madrid per 60 mln! : Calciomercato Napoli, Mendy al Real Madrid Valter De Maggio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dove ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo un obiettivo di mercato del Napoli. Ecco quanto ha dichiarato: “Mendy per 60 milioni va al Real Madrid, è inarrivabile per il Napoli”. Leggi anche Napoli-Cagliari, Il Mattino: “Il grande gelo sul San Paolo: col Cagliari il minimo dell’era ADL” Mercato Napoli, ...

Calciomercato Real Madrid - ai dettagli l’arrivo di Hazard : Il Real Madrid ha l’obiettivo di riscattare una stagione deludente e sarà Eden Hazard “la prima pietra del nuovo Real Madrid”. E’ la notizia lanciata del giornale spagnolo ‘Marca’ che dà per fatto il trasferimento del belga ai Blancos, definendo l’attuale calciatore del Chelsea “il giocatore da cui Florentino Perez e Zinedine Zidane intendono partire nella ricostruzione”. Per la ...

Calciomercato - Modric : Mijatovic avvisa l'Inter : 'Resterà al Real Madrid' : Un finale di stagione a dir poco complicato, un futuro tutto da scrivere. Il Real Madrid di Zidane è avvolto più da dubbi che da certezze. In Liga i Blancos hanno rimediato una brutta sconfitta, la ...

Calciomercato - il Real Madrid pensa a Sancho : Ecco quindi che a 19 anni appena compiuti può diventare il secondo giocatore più pagato al mondo, dopo Neymar, passato dal Barcellona al PSG per 222 milioni,. Perché se l'offerta di Calciomercato del ...

Calciomercato Napoli : Koulibaly piace a tutti - offerta monstre del Real : Calciomercato Napoli: Koulibaly piace a tutti, offerta monstre del Real Il nome del difensore senegalese del Napoli Kalidou Koulibaly viene sempre accostato a tante big di livello europeo. Il numero ventisei azzurro è considerato da tempo uno dei migliori centrali difensivi in circolazione, motivo per il quale finisce spesso al centro delle cronache di mercato, che sia estate o inverno. Anche stavolta, man mano che ci si avvicina alla ...