Calciomercato Juventus | Perin offerto alla Roma | i dettagli

Calciomercato Juventus - 5 possibili colpi in difesa : tra questi Umtiti : In attesa di definire ed ufficializzare il nuovo tecnico, la Juventus continua a lavorare sul mercato cercando di allestire una rosa competitiva per la Serie A e soprattutto per la Champions League. Alcuni acquisti saranno effettuati indipendentemente dal volere del prossimo allenatore. Come scrive Tuttosport, la dirigenza starebbe monitorando soprattutto il mercato dei difensori, considerati il ritiro di Andrea Barzagli e il probabile addio di ...

Calciomercato Juventus - Ronaldo avrebbe incontrato Agnelli : vorrebbe Mourinho : L'addio tra la Juventus e Massimiliano Allegri è arrivato per scelta della società, come si è capito dalla conferenza stampa dedicata all'addio del tecnico livornese. Ancora novanta minuti di campionato poi le strade si divideranno definitivamente dopo cinque anni di trionfi (il tecnico livornese è riuscito a conquistare cinque scudetti consecutivi, quattro Coppa Italia, due Supercoppa Italiana e due finali di Champions League). Ai saluti del ...

Calciomercato Juventus : Pjanic potrebbe essere vicino all’addio : La cessione di Pjanic è uno degli argomenti più caldi del Calciomercato della Juventus e i dirigenti bianconeri hanno già stilato una lunga lista di possibili sostituti. Il bosniaco, dopo tre anni, con oltre 130 presenze e 19 gol nella Vecchia Signora, la prossima estate dovrebbe lasciare Torino per trasferirsi lontano dall’Italia e creare una grossa plusvalenza visto che nel 2016 fu pagato “solo” 32 milioni. Le pretendenti al regista che ha ...

Calciomercato Juventus - colpo “francese” a centrocampo : addio Pjanic? : Calciomercato Juventus – In attesa di novità per il sostituto che colmerà il vuoto di Max Allegri sulla panchina della Juventus, la dirigenza bianconera è al lavoro in vista della prossima finestra estiva di mercato. A prescindere da chi arriverà, la volontà di Paratici è quella di mettere a segno un altro colpo importante a centrocampo dopo l’arrivo di Ramsey. […] More

Calciomercato Juventus : Chiesa sarebbe un obiettivo a prescindere dal nuovo allenatore : Federico Chiesa sarebbe il nome più caldo del Calciomercato della Juventus. La grande stagione vissuta in viola, la giovane età e un talento su cui nessuno può discutere lo avrebbero fatto balzare in testa alla lista della spesa stilata da Paratici e Nedved. Sull’azzurro il pressing sarebbe già scattato da tempo e non si fermerà adesso, nonostante il primo impegno per la dirigenza bianconera sia quello, ovviamente, di trovare il sostituto di ...

Calciomercato : sulle tracce di Ndombele non c’è solo la Juventus : Non solo Juventus e Psg, anche il Tottenham ci starebbe pensando.Tra i tanti giocatori che, a fine stagione, potrebbero lasciare il Lione, c’è anche Tanguy Ndombele Alvaro. Come riporta Le10Sport, il centrocampista naturalizzato francese è al centro dell’interesse di diversi club europei. In particolare, oltre all’interesse di Juventus e Psg, da tempo sulle tracce del centrocampista 1996, ci starebbe pensando anche il ...

Calciomercato Juventus - pochi innesti - uno per settore : in mezzo il sogno resta Pogba : Oggi abbiamo assistito alla (commovente) conferenza stampa di addio di Massimiliano Allegri alla Juventus. Alla presenza del presidente della Juventus Andrea Agnelli, non sono mancati momenti di commozione ma anche sorrisi, merito anche della simpatia che contraddistingue il tecnico toscano. Lo stesso presidente bianconero ha sottolineato che è stata una decisione della società e che le parti si sono lasciate benissimo. Ma ci sarebbe molta ...

Calciomercato Juventus - ultime notizie : Icardi e De Ligt colpi possibili : Calciomercato Juventus, ultime notizie: Icardi e De Ligt colpi possibili Ora che è certo il cambio in panchina, si rimescolano non poco le carte in casa Juventus per quanto riguarda il Calciomercato, sia in entrata che in uscita. Calciomercato Juventus: le bocciature di Allegri Oltre a quelle riguardanti il lato economico del rinnovo, sembra che le divergenze tra Allegri e la Juventus abbiano riguardato soprattutto il maggiore peso ...

Calciomercato Juventus - potrebbero arrivare tre grandi colpi : tra questi Kroos : La notizia del giorno in casa Juventus è sicuramente il divorzio tra il club bianconero e Massimiliano Allegri, che il prossimo anno non sarà più sulla panchina del club piemontese. Per quanto riguarda i successori del tecnico toscano sono stati fatti vari nomi, tra i quali quelli di Pep Guardiola, Didier Deschamps, Simone Inzaghi e Mauricio Pochettino. Nel frattempo la dirigenza della Juventus sta continuando a lavorare sul mercato. potrebbero ...

Calciomercato Juventus - Corriere dello Sport : “Il nuovo Max - quattro rinforzi e un progetto anti-Spagna” : Ieri il lungo vertice, durato circa tre ore, da cui ne è scaturita però una fumata grigia. Oggi probabile altro incontro tra Massimiliano Allegri e la dirigenza bianconera per capire il futuro del tecnico. Lui chiede garanzie e, come fatto sapere qualche giorno fa, ha in mente una “nuova Juve”. Cosa aleggia nella sua mente? Quale idea? Prova ad ipotizzare qualcosa il Corriere dello Sport nelle sue pagine odierne, che titola: ...

Calciomercato Juventus - ritorno di fiamma per Icardi : la situazione : Il corteggiamento va avanti da un po’, tra il poco utilizzo, le foto hot che hanno scatenato qualche polemica e le conferme di Wanda Nara sul suo futuro in nerazzurro. Ma per Mauro Icardi le cose non vanno come sembrano. Almeno a quanto scrive quest’oggi la Gazzetta dello Sport: “Mauro ha scelto e vede bianconero, Inter pronta al muro contro muro“, si legge. Per la rosea sono tanti i segnali recenti che ...

Calciomercato Juventus : Umtiti - Manolas e Boateng nella lista per la difesa (RUMORS) : Il nome più caldo per il Calciomercato della Juventus oggi è Samuel Umtiti. Il difensore centrale, secondo gli ultimi rumors, avrebbe detto sì ai bianconeri che in lui vedono il possibile sostituto di Barzagli, al passo di addio a fine stagione. Il francese tra i blaugrana ha perso il posto da titolare dopo qualche infortunio di troppo e a causa della crescita di Lenglet, diventato durante la stagione un pilastro della retroguardia della squadra ...

Calciomercato Juventus - possibile rivoluzione : si potrebbe passare al 4-3-1-2 : C'è grandissima attesa per il vertice di mercato tra il presidente bianconero Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri. Ancora non è trapelato nulla, ma il summit sarà certamente decisivo per il futuro della Juventus. I tifosi sono molto delusi per l'eliminazione dalla Champions League per mano dell'Ajax, dunque la posizione del tecnico toscano sulla panchina bianconera non è saldissima. Agnelli, però, proprio dopo la sconfitta per due a uno contro ...

Calciomercato Juventus - City a rischio Champions : Guardiola potrebbe diventare bianconero : Arrivano indiscrezioni molto importanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus e soprattutto Josep Guardiola. Il Manchester City rischia seriamente di essere escluso dalla Champions League a causa di irregolarità denunciate da Footbal Leaks che riguardano la sponsorizzazione di Etihad Airways, appartenente alla stessa proprietà del club, l'Abu Dhabi United Group. potrebbe dunque arrivare una sanzione della Uefa che impedirebbe al ...