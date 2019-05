Calciomercato Bari | si pensa all’attacco | si tratta Ganz ma il sogno è Rosina

calcioweb.eu

(Di martedì 21 maggio 2019) Ilha ottenuto la promozione in Serie C, tornando tra i professionisti dopo un solo anno di purgatorio. Ora sial campo, con la Poule Scudetto, e sopratutto al. L’intenzione è quella di costruire una squadra importante per la Serie C e il club manager Matteo Scala ha avuto carta bianca da De Laurentiis per cercare di portare anomi prestigiosi. Secondo quanto riporta TUTTOcalcioPUGLIA.com, ilè al lavoro soprattutto per l’attacco e il nome forte è quello di Simone Andrea, in uscita dall’Ascoli. La punta, figlio d’arte, ha collezionato appena 490 minuti in stagione e soli 2 gol.potrebbe essere la piazza giusta per rilanciarsi. Secondo, invece, quanto riporta TuttoSalernitana.com, ilproverà ad inserire in rosa 3-4 elementi di esperienza e spessore. Tra questi, secondo le prime indiscrezioni, ci sarebbe ...

CalcioWeb : ?? #CalciomercatoBari ?? un sogno e un ritorno per l'attacco - MikieTitti : RT @Orgoglio_Barese: Rassegna stampa del 21 maggio #sscbari #calciomercato #bari #orgogliobarese - Orgoglio_Barese : Rassegna stampa del 21 maggio #sscbari #calciomercato #bari #orgogliobarese -