Busta con proiettile a Salvini | il vicepremier | Non mi fanno paura

Busta con proiettile a Salvini : intercettata da Centro Smistamento Postale di Roma : Roma – Una Busta con un proiettile calibro 9 indirizzata a Matteo Salvini e’ stata intercettata al Centro di Smistamento Postale di Roma, in piazzale Ostiense, ed e’ stata sequestrata dagli artificieri della polizia di Stato. Il pacco ha insospettito gli investigatori per l’assenza dell’annullo Postale e di un mittente. Nessun messaggio, ne’ sigle di rivendicazione. “Non mi fanno paura e non mi fermo. ...

Torino - un'altra Busta con proiettile alla sindaca Appendino : "Vado avanti - non mi lascio intimidire" : Il plico è stato intercettato dalla Digos che ora indaga. Si tratta di un nuovo gesto intimidatorio nei confronti della prima cittadina che l'1 aprile aveva ricevuto una busta esplosiva negli uffici di piazza Palazzo di Città. "Io vado avanti con la massima determinazione", scrive lei su Facebook

Torino : nuova Busta con proiettile alla sindaca Appendino : "Io vado avanti con la massima determinazione". Chiara Appendino replica così su Facebook alla nuova intimidazione subita nella giornata di ieri. La sindaca di Torino ha ricevuto una nuova busta contenente un proiettile presso gli uffici del comune. Il plico è stato intercettato dagli uomini della Digos che hanno subito avviato le indagini del caso. Non è la prima volta che l’Appendino (prima cittadina eletta tra le fila del Movimento 5 ...

Torino - un'altra Busta con proiettile alla sindaca Appendino : "Non mi lascio initimidire" : Il plico è stato intercettato dalla Digos che ora indaga. Si tratta di un nuovo gesto intimidatorio nei confronti della prima cittadina che l'1 aprile aveva ricevuto una busta esplosiva negli uffici di piazza Palazzo di Città. "Io vado avanti con la massima determinazione", scrive lei su Facebook.

Torino - Busta con proiettile alla Sindaca Appendino : “Non mi faccio intimidire” : Il plico recapitato martedì al palazzo comunale della città di Torino: all'interno vi era un proiettile calibro 9. La polizia ipotizza che la busta abbia la stessa matrice del plico esplosivo fatto recapitare il mese scorso. Appendino assicura: "Questi tentativi di intimidazione non sortiscono alcun effetto e, anzi, spronano a continuare a svolgere il mio ruolo"Continua a leggere

