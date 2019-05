Brexit | Theresa May annuncia un “nuovo accordo” All’interno sarà inserita anche clausola

La prima ministra britannica Theresa May ha presentato il suo nuovo piano per Brexit : La prima ministra britannica Theresa May ha annunciato oggi pomeriggio i tratti essenziali del suo nuovo piano per Brexit, che dovrà essere sottoposto al Parlamento entro il prossimo 20 dicembre, la data entro la quale il Regno Unito sarà ufficialmente

Brexit - Theresa May annuncia “nuovo accordo” sulla Brexit. Possibile anche il voto per un nuovo referendum : Theresa May ha proposto un “nuovo accordo sulla Brexit” ai deputati di Londra, con cui tentare di uscire dall’impasse. La nuova soluzione, ha detto la leader conservatrice, è “l’ultima opportunità” di mettere fine allo stallo e questa potrebbe prevedere, nonostante la premier britannica rimanga fortemente contraria, la possibilità per la Camera dei Comuni di votare su un emendamento che porti a un nuovo referendum ...

Theresa May ha detto che si dimetterà se il Parlamento britannico respingerà di nuovo l’accordo su Brexit - dicono i giornali britannici : Secondo diversi giornali britannici, la prima ministra britannica Theresa May ha detto al gruppo politico dei parlamentari Conservatori che si dimetterà se il Parlamento respingerà di nuovo l’accordo su Brexit negoziato negli scorsi mesi dal suo governo. Nei giorni scorsi

Theresa May dice che il Parlamento britannico voterà di nuovo sull’accordo per Brexit all’inizio di giugno : La prima ministra britannica Theresa May ha fatto sapere che all’inizio di giugno, nella settimana che inizierà il 3, ci sarà una nuova votazione del Parlamento sull’accordo per l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, a prescindere dall’appoggio o meno del Partito

Brexit - Theresa May fa rotta su Bruxelles : Tutti pronti per il Consiglio europeo straordinario di questo pomeriggio a Bruxelles , pper dare il via libera ad una proroga della Brexit , prevista dall'articolo 50 del Trattato europeo, oltre la ...

Brexit - richiesta di Theresa May accolta : : Il vertice straordinario concede ossigeno alla premier britannica per permettere la ratifica dell’accordo di divorzio dall’Ue

Brexit - Theresa May tra Berlino e Parigi per strappare un rinvio. Barnier : Proroga deve essere utile : L'Ue e' "pronta" a integrare la richiesta di un'unione doganale nella dichiarazione politica sulle relazione futura. Ma la "situazione e' grave e complessa", ha aggiunto Barnier. A detta del quale "...

Brexit - il messaggio di Theresa May : “È rimasta solo una strada - senza i laburisti non ce la faccio” : Nel pieno dei negoziati con il Labour sul suo accordo di divorzio dall’Unione europea, Theresa May ammette per la prima volta che l’unico modo per farlo passare a Westminster è con l’aiuto del partito d’opposizione. In un comunicato, e in un successivo videomessaggio pubblicato sui social, la premier britannica ha dichiarato di “aver fatto tutto ciò che era in suo potere” per persuadere il suo partito e i nordirlandesi del Dup ma a ...

Brexit. Theresa May ha chiesto un rinvio al 30 giugno : Ora è ufficiale la nuova richiesta di rinvio della Brexit. Il premier Theresa May in una lettera a Donald Tusk

Brexit : Theresa May chiede rinvio breve a 30 giugno - Bruxelles guarda al 2020 : La premier britannica Theresa May, assediata dall'ira dei Brexiteers, ha scritto una lettera a Donald Tusk, presidente del Consiglio europeo, chiedendo un'estensione breve dell'Articolo 50, fino al ...

Brexit : Theresa May chiede proroga al 30 giugno : Gli europei infatti sembrano propensi a offrire una proroga lunga della Brexit, almeno di un anno, in modo che la situazione politica a Londra trovi il tempo di chiarirsi: una estensione fino al 30 ...

Brexit - Tusk : ‘Rinvio flessibile di 12 mesi’. Theresa May : ‘Non oltre il 30 giugno’ : Il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, vuole proporre un rinvio “flessibile” di 12 mesi per la Brexit. Lo riferisce una fonte europea citata dalla Bbc. Il suo piano permetterebbe al Regno Unito di lasciare l’Ue prima, se il Parlamento britannico ratificherà un accordo, ma la proposta dovrà essere accettata dai leader europei al vertice straordinario della prossima settimana. A Londra, intanto, proseguono le trattative tra ...

Theresa May ha chiesto di rinviare Brexit al 30 giugno : In una lettera inviata al presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, la prima ministra britannica, Theresa May, ha chiesto di rinviare Brexit al prossimo 30 giugno. Nella lettera May scrive anche che il Regno Unito si preparerà a partecipare alle elezioni

Theresa May si è incontrata con il leader dell’opposizione - Jeremy Corbyn - per trovare un accordo su Brexit : Mercoledì è stata un’altra giornata difficile per il governo britannico, alle prese con la complicata impasse che si è creata su Brexit. La prima ministra Theresa May si è incontrata con il leader dell’opposizione, il Laburista Jeremy Corbyn, per valutare