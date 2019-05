Brexit | May apre al secondo referendum Pronto nuovo accordo | ultima spiaggia

Nuovo referendum per Brexit? Theresa May apre : A giugno la premier porterà in Parlamento un "Nuovo accordo" che recepisce alcune richieste dell'opposizione laburista. E, pur rimanendo contraria a una seconda consultazione, darà alla Camera dei Comuni la possibilità di mettere al voto l'opzione di un secondo referendum.

Brexit - Theresa May annuncia un “nuovo accordo”. All’interno sarà inserita anche clausola per indire secondo referendum : Un “nuovo accordo” sulla Brexit, “l’ultima opportunità” per uscire dallo stallo interno al Regno Unito e ratificare la definitiva uscita dall’Unione europea. Il primo ministro britannico, Theresa May, ha detto in un discorso che la nuova legge quadro sarà presentata ai deputati di Westminster a inizio giugno. E all’interno sarà inserita una clausola che, nonostante la premier rimanga contraria a una ...

Brexit - Theresa May annuncia “nuovo accordo” sulla Brexit. Possibile anche il voto per un nuovo referendum : Theresa May ha proposto un “nuovo accordo sulla Brexit” ai deputati di Londra, con cui tentare di uscire dall’impasse. La nuova soluzione, ha detto la leader conservatrice, è “l’ultima opportunità” di mettere fine allo stallo e questa potrebbe prevedere, nonostante la premier britannica rimanga fortemente contraria, la possibilità per la Camera dei Comuni di votare su un emendamento che porti a un nuovo referendum ...

Nuovo piano May per la Brexit : spunta anche ipotesi di un secondo referendum : “Continuo a credere che il miglior modo per uscire dall’Ue sia negoziare la Brexit con l’Unione europea”. Theresa May, a soli due giorni dalle elezioni europee nel Regno Unito, torna a parlare alla nazione. Lo fa per presentare quella che ritiene “l’ultima chance” per l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione europea. È il Nuovo accordo da sottoporre ai Comuni, dopo che quello negoziato ...

Brexit : fine del dialogo tra Tories e Labour - May verso le dimissioni : Brexit: fine del dialogo tra Tories e Labour, May verso le dimissioni Ad una settimana dalle elezioni europee, a cui in teoria la Gran Bretagna non avrebbe dovuto partecipare, il caos politico nel Regno Unito non accenna a placarsi. Il segretario laburista Jeremy Corbyn ha infatti annunciato che il suo partito non collaborerà più con Theresa May nel cercare un accordo parlamentare su un nuovo piano per la Brexit. Per il Labour, i Tories ...

