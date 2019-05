Bonus 80 euro | stop nel 2020 in Ldb | “provvedimento sbagliato”

Bonus 80 euro a rischio : chi lo riceve e quanto costa : Dalle dichiarazioni per l’anno d'imposta 2017 risultano 11,7milioni di soggetti beneficiari del Bonus (+2,1% rispetto al 2016) per un ammontare di oltre 9,5 miliardi di euro (+1,9% rispetto al 2016). Questi i numeri del Bonus che Tria ha detto di voler cancellare...

Tria : "Bonus 80 euro di Renzi sarà tolto" : Il Pil crescerà in modo più marcato nella seconda parte del 2019. È la previsione del ministro dell’Economia e delle Finanze Giovanni Tria, intervenuto questa mattina ad Agorà su Rai Tre. "Mi aspetto una crescita maggiore nella seconda parte dell'anno e soprattutto il prossimo" ha detto Tria precisando che l’andamento del Pil: "Dipende anche da quanto riusciamo a creare fiducia negli investitori e fiducia nei risparmiatori, che così possono ...

Fisco - Tria : "Il Bonus di 80 euro sparirà - è stato un provvedimento sbagliato" : "Nella seconda parte dell'annopotremo avere una ripresa più forte ma dipende anche da quantoriusciamo a creare fiducia negli investitori". Sfondare il 3% di deficit? "C'è una campagna elettorale in corso".

Giovanni Tria : “Cancelleremo il Bonus Renzi degli 80 euro” : "Tecnicamente è stata una decisione sbagliata. Il bonus Renzi degli 80 euro va riassorbito": così il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha commentato la riforma di sostegno economico introdotta nel 2014, definendola un provvedimento fatto male che è risultato in una spesa di 10 miliardi di euro per lo Stato.Continua a leggere

Flat tax 2020 : sgravi e detrazioni fiscali via con Bonus 80 euro : Flat tax 2020: sgravi e detrazioni fiscali via con Bonus 80 euro Flat tax, aumento dell’Iva e nuova legge di Bilancio. Cosa succederà nei prossimi mesi è impossibile dirlo con esattezza. La campagna elettorale per le elezioni europee ha reso il clima politico incandescente. Il dibattito è serrato e la contesa ha spesso per protagonisti proprio gli alleati di governo: MoVimento 5 Stelle e Lega. Resta da capire se all’indomani del ...

Bonus bebè da 80 a 110 euro e sconti su latte e pannolini : emendamento governo al dl Crescita : Bonus bebè ampliato per il ceto medio e sconti su latte e pannolini. Verrà potenziato da 80 a 110 euro e ampliato ai redditi Isee fino a 35mila euro il Bonus bebè per...

CoopVoce lancia la campagna “Porta un amico” con un Bonus di 10 euro e PosteMobile propone minuti - SMS e 30 Giga a 8 euro : Scopriamo insieme le due nuove iniziative targate CoopVoce e PosteMobile per i clienti che hanno deciso di passare a questi operatori L'articolo CoopVoce lancia la campagna “Porta un amico” con un bonus di 10 euro e PosteMobile propone minuti, SMS e 30 Giga a 8 euro proviene da TuttoAndroid.

Bonus cultura 18app - decreto crescita dimezza fondi : a rischio i 500 euro per libri e concerti : Il provvedimento sul quale l'attuale esecutivo conta per spingere l'economia ha per quest'anno un impatto finanziario di 429 milioni, in termini di indebitamento netto, il saldo rilevante ai fini ...

Bonus 500 euro ai diciottenni - gli editori : “Tagliati 100 milioni per finanziare le misure del decreto Crescita” : Tra le coperture del decreto Crescita, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 30 aprile, ci sono anche 100 milioni che erano destinati a finanziare il Bonus Cultura per i neodiciottenni. A lamentare il taglio è l’Associazione italiana editori (Aie), che parla di “grave errore che chiediamo di correggere“. “Siamo increduli – commenta il presidente Ricardo Franco Levi – in una notte sono scomparsi 100 milioni per la ...

Bonus 500 euro docenti confermato : requisiti e importo - il documento Mef : Bonus 500 euro docenti confermato: requisiti e importo, il documento Mef Conferma per il Bonus 500 euro riservato ai docenti. Si tratta dell’importo previsto dalla carta del docente, che ormai va verso la conferma, sempre che non ci siano nuove campagne di assunzioni a tempo indeterminato, fatto che influirebbe sul riproporzionamento dell’importo. Il Bonus 500 euro per i docenti è stato introdotto dalla Legge n. 107/2015, per poi essere ...

Bonus nozze - la proposta della Lega che prevede fino a 4mila euro di detrazioni. Solo per chi sceglie il rito religioso : Bonus nozze, ma Solo se ci si sposa in chiesa. La Lega ha firmato un progetto di legge in corso di esame in Commissione Finanze, alla Camera con il quale si cercherebbe di porre rimedio non tanto al calo generico dei matrimoni, con coppie che sempre più rinunciano a sposarsi anche per ragioni economiche, quanto a quello (ancora più drastico) che riguarda i riti religiosi. Il testo è stato presentato il 13 novembre 2018 dal leghista Domenico ...

Bonus Docenti 2019-2020 : rendiconto 500 euro per meritevoli - scadenza - cosa comprare su Amazon : Tra i vari strumenti economici che lo Stato ha messo a disposizione dei cittadini negli ultimi anni, c’è anche la carta Docenti dedicata a tutti coloro che lavorano nell’ambito dell’insegnamento scolastico. Si tratta in sostanza di un Bonus rendicontato con valore pari a 500 euro, un servizio di sussidio proveniente dal Ministero della Pubblica Istruzione (MIUR) che sarà attivo anche per il biennio 2019-2020 e destinato a tutti i Docenti ...

Bonus tiroide 2019 : 500 euro ed esenzione ticket - come richiederlo : Bonus tiroide 2019: 500 euro ed esenzione ticket, come richiederlo Quando chi soffre di patologie della tiroide è considerato invalido? Dunque, in che misura può usufruire dell’esenzione dal pagamento del ticket e magari dell’assegno mensile che può arrivare ad avere un importo massimo di 550 euro? Bonus tiroide 2019: i gradi di invalidità Per avere diritto al riconoscimento dell’invalidità è necessario che la propria patologia sia ...