BIodiversità | il nostro patrimonio a rischio estinzione | scomparsi 3 frutti su 4 di

(Di martedì 21 maggio 2019) La perdita della nostraè tangibile, e riguarda l’intero sistema agricolo e di allevamento con ildiche si estende dalle piante coltivate agli animali allevati. In Italia sono scomparse dalla tavola tre varietà di frutta su quattro nell’ultimo secolo è quanto afferma la Coldiretti, in occasione della “Giornata Mondiale della“, che si festeggia in tutto il Pianeta il 22 maggio. Nello specifico in Italia nel secolo scorso si contavano 8.000 varietà di frutta, invece oggi si arriva a poco meno di 2.000 e di queste ben 1.500 sono considerate adi scomparsa anche a causa dei moderni sistemi della distribuzione commerciale che privilegiano le grandi quantità e la standardizzazione dell’offerta. Nemici della: l’omologazione e la standardizzazione delle produzioni a livello internazionale. ...

