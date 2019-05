BIGBEN annuncia tante novità durante il BIGBEN Week

BIGBEN Interactive annuncia Overpass : Bigben e Zordix Racing annunciano un nuovo racing game per gli amanti dell’Off-Road, intitolato Overpass, il quale ci vedrà alla guida di buggy su tracciati estremi e impegnativi. In Overpass, pietraie, tronchi d’albero, paludi e ripidi pendii saranno tanto insidiosi quanto gli altri piloti. Mettiti al volante di potenti buggy e quad di grandi produttori come Yamaha, Arctic Cat e Suzuki, affronta scenari ...

BIGBEN annuncia FIA European Truck Racing Championship : Bigben è felice di annunciare FIA European Truck Racing Championship, la simulazione di corse ufficiale dell’ETRC, sviluppata usando il KT Engine, motore grafico specializzato nella creazione di simulazioni di corsa (WRC, TT Isle of Man, V-Rally). Il gioco sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One, PC, e Nintendo Switch da luglio 2019. FIA European Truck Racing Championship promette ...