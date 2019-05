Berlusconi: "Far cadere governo osceno"

berlusconi : Una misura urgente, da far subito, è quella di detassare completamente le aziende che assumono e abbassare i contri… - berlusconi : L’#autonomia è un’opportunità per tutti: se corre la locomotiva corrono tutti i vagoni. È fortemente voluta dal… - berlusconi : #Lega e #5Stelle sono un'alleanza contro natura, ed è stato confermato da ciò che sta accadendo con questo governo.… -

"Andare a votare alle Europee è molto importante. Ed è importante votare per undi centrodestra". Lo dice il leader di FI. "La principale emergenza che abbiamo è ilattuale. E'un'oscenità fatta di persone incapaci che fanno il male dell'Italia", spiega. "Vanno avanti tra litigi e insulti. Salvini è già convinto di lasciare Di Maio". Aggiunge che "il sovranismo non porta nulla di buono,né all'Italia né all'Europa" e critica "l'uso di simboli religiosi per portare a casa voti".(Di martedì 21 maggio 2019)