Benvenuti in Italy di Rocco Hunt è un inno al calcio vissuto dagli italiani | national

optimaitalia

(Di martedì 21 maggio 2019) Si intitolainil nuovo singolo di, disponibile in radio e in digital download da venerdì 17 maggio. Il brano, dal ritmo travolgente e sonorità afro rap, è prodotto da Mace e Zized, autori di hit multiplatino.inè la "song" per il campionato europeo Uefa Under 21 ed è stata presentata oggi attraverso un incontro stampa con il presidente della FIGC Gabriele Gravina, il tecnico della Nazionale Under 21 Luigi Di Biagio e il rapper.Calciatore nella Nazionale Italiana Cantanti,non nutre particolari fedi calcistiche ma simpatizza per le squadre didel sud Italia. Napoletano orgoglioso,è felice di aver dato voce ad un brano che racconta il rapporto viscerale dell'Italia con il mondo del, uno sport che per l'artista non è solo quello che vediamo in TV, nelle partite del campionato. Il ...

Vivo_Azzurro : Euro #Under21 ???? Scritta e cantata da #RoccoHunt ??, «Benvenuti in #Italy» ???? è la national song ?? dell’#Europeo.… - RoccoHunt : Finalmente posso dirvelo! ?? “Benvenuti in Italy” sarà la “National Song” per il Campionato Europeo UEFA Under 21 e… - Simo_Ventura : Benvenuti alla quinta puntata di @THEVOICE_ITALY il grande talent show targato @RaiDue ??????? Blind Auditions #TVOI ?? -