Basket | Gara-2 Quarti Playoff Serie A | Cremona e Venezia provano l’allungo | Trieste e

Cremona-Trieste - Gara-2 Quarti Playoff Serie A Basket 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Al Palasport Mario Radi di Cremona è in programma questa sera il secondo atto dei Quarti di finale dei payoff di Serie A tra i padroni di casa della Vanoli Basket e l’Alma Trieste, rispettivamente seconda e settima squadra della regular season. In gara-1 i lombardi di coach Meo Sacchetti hanno faticato, tanto che nel corso del terzo quarto sono stati sotto anche di 6 lunghezze ma nel finale Drew Crawford con 4 tiri liberi decisivi e 21 punti ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Milano si ritrova in gara-2. L’Olimpia pareggia la serie con Avellino : L’Olimpia Milano vince gara-2 e pareggia la serie contro la Sidigas Avellino. La squadra di Pianigiani si ritrova al Forum, dove vince per 76-61 e centra il punto dell’1-1. James Nunnally segna 19 punti ed insieme a lui è decisivo anche Curtis Jerrells con 18, mentre alla Sidigas non bastano i 23 punti di un sempre ottimo Keifer Sykes. Mercoledì la serie si trasferisce ad Avellino per una gara-3 infuocata. Avellino ricomincia da dove ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Milano si ritrova in gara-2. L’Olimpia pareggia la serie con Avellino : L’Olimpia Milano vince gara-2 e pareggia la serie contro la Sidigas Avellino. La squadra di Pianigiani si ritrova al Forum, dove vince per 76-61 e centra il punto dell’1-1. James Nunnally segna 19 punti ed insieme a lui è decisivo anche Curtis Jerrells con 18, mentre alla Sidigas non bastano i 23 punti di un sempre ottimo Kiefer Sykes. Mercoledì la serie si trasferisce ad Avellino per una gara-3 infuocata. Avellino ricomincia da dove ...

LIVE Venezia-Trento 67-57 Basket - Play-off 2019 in DIRETTA : la Reyer vince gara-1! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Venezia-Trento, gara-1 dei quarti di finale di Serie A: si affrontano la terza e la sesta squadra in termini di punteggio nella regular season passata. Un grande classico ormai tra la squadra lagunare e trentina: dopo la sfida Scudetto 2017 vinta dalla Reyer, l’anno scorso in semifinale l’ha spuntata l’Aquila basket che poi ha perso in finale contro l’Armani Milano. Dopo ...

LIVE Venezia-Trento 0-0 Basket - Play-off 2019 in DIRETTA : al Pala Taliercio va in scena gara-1 di un grande classico! : 35Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Venezia-Trento, gara-1 dei quarti di finale di Serie A: si affrontano la terza e la sesta squadra in termini di punteggio nella regular season passata. Un grande classico ormai tra la squadra lagunare e trentina: dopo la sfida Scudetto 2017 vinta dalla Reyer, l’anno scorso in semifinale l’ha spuntata l’Aquila basket che poi ha perso in finale contro l’Armani ...

LIVE Cremona-Trieste Basket - Play-off 2019 in DIRETTA : gara-1 in tempo reale - partita combattutissima - Vanoli avanti di 2 a metà : Buongiorno! Benvenuti su OA Sport per seguire la DIRETTA LIVE della prima sfida dei Play-off di Serie A tra Vanoli Cremona e Alma Trieste. Dopo trenta giornate di grande battaglia, la massima serie del basket italiano si appresta a vivere la quaranta giorni di emozioni della post-season, Cremona sfida Trieste nel primo turno (valido come quarti di finale) al termine di una stagione assolutamente sopra le aspettative che le ha permesso ...

Insulti a 13enne durante gara di Basket : “Dei genitori hanno urlato ‘negro di m…'” : “Vorrei ringraziare quei genitori che dagli spalti gli hanno urlato negro di m…“. Rita Aicardi, madre di un ragazzino adottato in Etiopia, denuncia con un post su Facebook gli Insulti razzisti che suo figlio ha dovuto subire durante una partita di basket di un torneo amichevole Under 13 giocato a Milano sabato pomeriggio. “Lo sapevo. Me lo aspettavo. Lo temevo. È successo. Un bel pomeriggio di sport, un torneo di basket ...

LIVE Cremona-Trieste Basket - Play-off 2019 in DIRETTA : gara-1 in tempo reale - Vanoli comanda di un punto dopo il primo quarto : Buongiorno! Benvenuti su OA Sport per seguire la DIRETTA LIVE della prima sfida dei Play-off di Serie A tra Vanoli Cremona e Alma Trieste. dopo trenta giornate di grande battaglia, la massima serie del basket italiano si appresta a vivere la quaranta giorni di emozioni della post-season, Cremona sfida Trieste nel primo turno (valido come quarti di finale) al termine di una stagione assolutamente sopra le aspettative che le ha permesso ...

LIVE Cremona-Trieste Basket - Play-off 2019 in DIRETTA : gara-1 in tempo reale - a breve l’inizio del match : Buongiorno! Benvenuti su OA Sport per seguire la DIRETTA LIVE della prima sfida dei Play-off di Serie A tra Vanoli Cremona e Alma Trieste. Dopo trenta giornate di grande battaglia, la massima serie del basket italiano si appresta a vivere la quaranta giorni di emozioni della post-season, Cremona sfida Trieste nel primo turno (valido come quarti di finale) al termine di una stagione assolutamente sopra le aspettative che le ha permesso ...

Basket - genitori urlano “negro di merda” ad un ragazzo di colore durante gara under 13 : una vergogna senza fine : Il cattivo esempio in chiave razzismo, arriva dai genitori che sono privi di valori: cosa avranno pensato tutti i tredicenni in campo? “Negro di m….”. Un ragazzo di 13 anni è stato insultato così durante una partita di Basket tra studenti delle scuole medie a Milano. Lo ha denunciato la madre Rita Aicardi su Facebook. “Buongiorno, sono la mamma di un ragazzino che oggi ha giocato un triangolare under 13. Mio figlio ...

LIVE Venezia-Trento Basket - Play-off 2019 in DIRETTA : gara-1 in tempo reale : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Venezia-Trento, gara-1 dei quarti di finale di Serie A: si affrontano la terza e la sesta squadra in termini di punteggio nella regular season passata. Un grande classico ormai tra la squadra lagunare e trentina: dopo la sfida Scudetto 2017 vinta dalla Reyer, l’anno scorso in semifinale l’ha spuntata l’Aquila basket che poi ha perso in finale contro l’Armani Milano. Dopo ...

LIVE Cremona – Trieste Basket - Play-off 2019 in DIRETTA : gara-1 in tempo reale : Buongiorno! Benvenuti su OA Sport per seguire la DIRETTA LIVE della prima sfida dei Play-off di Serie A tra Vanoli Cremona e Alma Trieste. Dopo trenta giornate di grande battaglia, la massima serie del basket italiano si appresta a vivere la quaranta giorni di emozioni della post-season, Cremona sfida Trieste nel primo turno (valido come quarti di finale) al termine di una stagione assolutamente sopra le aspettative che le ha permesso ...

LIVE Sassari-Brindisi 89-73 - Gara-1 play-off Basket in DIRETTA : i sardi vincono il primo atto della sfida! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Sassari-Brindisi, Gara-1 dei quarti di finale di Serie A: si affrontano la quarta e la quinta squadra in termini di punteggio nella regular season passata. Al PalaSerradimigni di Sassari, il Banco di Sardegna verrà accolto da un pubblico calorosissimo che ha visto i propri beniamini conquistare l’ultima Europe Cup contro i tedeschi del Wurzburg. Servirà una vera e propria impresa alla ...

Basket – Playoff Serie A : Sassari non lascia scampo a Brindisi - i sardi si impongono 89-73 in Gara-1 : La formazione sarda comincia benissimo la Serie contro Brindisi, imponendosi davanti al proprio pubblico in Gara-1 Comincia benissimo la Serie dei quarti di finale scudetto per Sassari, la formazione sarda infatti si impone in Gara-1 con il punteggio di 89-73 al termine di un match dominato in lungo e in largo. Primo quarto a completo appannaggio dei padroni di casa, che vanno avanti di sei per poi veder avvicinare i propri avversari fino ...