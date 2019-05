Bari tra le migliori mete europee del 2019 | lo conferma la Lonely Planet

Perugia : rimosso l’ordigno bellico sulla statale “di Bocca Tra Bari a” : Le autorita’ militari, in coordinamento con prefettura e Anas, hanno rimosso questa mattina l’ordigno bellico rinvenuto ieri lungo la strada statale 73bis “di Bocca Trabaria”, nell’area limitrofa al cantiere in prossimita’ del valico, tra i comuni di San Giustino ( Perugia ) e Borgo Pace (Pesaro Urbino). La circolazione e’ stata temporaneamente interrotta solo per qualche minuto, il tempo strettamente ...

Bari - tenta di uccidere in strada il figlio neonato dopo una lite con la convivente : arrestato : E' accaduto a Conversano, dove i passanti hanno avvertito i carabinieri che sono riusciti a bloccarlo. L'uomo è un 40enne originario di Bari e con piccoli precedenti per scommesse clandestine e nel gioco di azzardo

Terremoto Puglia - sospesi treni sulla Bari -Foggia. Stop anche al traffico delle Fal : La situazione delle linee ferroviarie dopo la scossa delle 10.13: “La velocità della circolazione dei treni è stata ridotta fino a termine verifiche. La Protezione civile regionale è al lavoro per le verifiche con gli enti preposti” conferma il governatore Michele Emiliano. Controlli anche per le Appulo Lucane.Continua a leggere

Calciomercato Bari - si pensa all’attacco : si tratta Ganz ma il sogno è Rosina : Il Bari ha ottenuto la promozione in Serie C, tornando tra i professionisti dopo un solo anno di purgatorio. Ora si pensa al campo, con la Poule Scudetto, e sopratutto al Calciomercato. L’intenzione è quella di costruire una squadra importante per la Serie C e il club manager Matteo Scala ha avuto carta bianca da De Laurentiis per cercare di portare a Bari nomi prestigiosi. Secondo quanto riporta TUTTOcalcioPUGLIA.com, il Bari è al ...