Autista ncc insegue Di Maio e lo contesta | “Sono uno dei 200mila che hai fatto

(Di martedì 21 maggio 2019) Prima lo ha chiamato, da lontano, e per questo nessuno lo ha fermato, credendo fosse un fan. Poi però, quando l’ncc si è avvicinato a Luigi Died è entrato al Tempio di Adriano, lo ha contesato: “Vergonati, sono uno deilicenziati per colpa tua. Ho una famiglia da mantenere“. Polizia e digos lo hanno invitato a calmarsi e l’uomo si èaccompagnare fuori. “Il ministro Danilo Toninelli ci ha convocati ma poi non ci ha ricevuti” ha spiegato insieme a un collega. Politica Di F. Q.. Sicurezza bis, Viminale: “Limature finite, testo pronto per ok domani”. Di: “Ancora dubbi, fugarli prima di cdm” L'articolonccDie lo: “Sono uno deiche hailicenziare, non ti vergogni?” ...

