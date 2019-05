Australia | SOS koala | si stanno estinguendo È possibile salvarli?

vanityfair

(Di martedì 21 maggio 2019) Chi è ilSimpatico dormiglioneInsalata di foglie di eucaliptoUna digestione daFigli uniciMamma e figlioQuanto vivono i?Quantirestano?Isono sull’orlo dell’estinzione. E quelli che vediamo oggi potrebbero essere gli ultimi, se non si prendono subito provvedimenti. In tutta l’, infatti, ne sarebbero rimasti poco più di 80.000, secondo le tragiche stime che arrivano dall’Foundation. Colpa delle malattie, della deforestazione incessante e della distruzione dell’habitat. Ma anche dei cambiamenti climatici e di una scarsa attenzione politica. Secondo gli esperti inon sono già scomparsi, ma sono “funzionalmente estinti”. Cosa vuol dire? In sostanza sono talmente pochi che non svolgono più il loro ruolo nell’ambiente. La loro presenza nell’ecosistema, nelle foreste di eucalipto, è ormai irrilevante. Non riescono più a contribuire ...

