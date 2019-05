Audi Q5 - La 55 TFSI e quattro in vendita in Germania

quattroruote

(Di martedì 21 maggio 2019) I clientipotranno ordinare già dalle prossime settimane inl'inedita Q5 55, disponibile a partire da 60.450 euro. Si tratta della variante plug-in hybrid della suv tedesca, declinata nell'allestimento sportivo S che va così ad affiancare la SQ5 TDI da 347 CV appena introdotta.367 CV e circa 40 km a emissioni zero. La S5 epropone un powertrain composto dal 2.0da 252 CV e 370 Nm e dal motore elettrico da 143 CV e 350 Nm integrato nel cambio automatico sette marce s tronic. La potenza totale di sistema è pari a 367 CV e 500 Nm e la S5 è così capace di toccare i 100 km/h da fermo in 5,3 secondi, con una velocità massima di 239 km/h. La vettura è dotata di trazione integraleultra, che può escludere l'asse posteriore in specifiche condizioni di guida per ridurre gli attriti. Trattandosi di una plug-in hybrid è importante sottolineare ...

