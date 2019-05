ATP Ginevra – Zverev super all’esordio | Gulbis asfaltato in due set

Tennis - ATP Ginevra 2019 : il risultati del 20 maggio. La pioggia rallenta il programma - fuori i due azzurri : La pioggia rallenta il programma del torneo ATP 250 di Ginevra: l’acqua si abbatte sulla terra battuta elvetica e alcuni incontri vengono rinviati a domani, quando si completerà il primo turno e si giocheranno i primi due ottavi di finale. Non ci saranno altri sussulti patriottici: eliminati nella giornata odierna sia Lorenzo Sonego che Andreas Seppi. Seppi, testa di serie numero 8, viene eliminato in tre set dal boliviano Hugo Dellien, ...

ATP Ginevra – Sonego fuori ai sedicesimi : fatali due tie-break contro Albot : Lorenzo Sonego sconfitto ai sedicesimi di finale dell’ATP di Ginevra: il tennista italiano si arrende al macedone Radu Albot al termine di due duri tie-break Si conclude ai sedicesimi di finale il percorso di Lorenzo Sonego nell’ATP di Ginevra. Il tennista italiano, che ha iniziato la settimana da numero 73 al mondo, è stato sconfitto dal macedone Radu Albot, numero 45 del ranking mondiale maschile. Albot, quinta testa di serie del torneo, ...

ATP Ginevra - Andreas Seppi ko all’esordio contro Dellien : ATP Ginevra, Andreas Seppi è caduto sotto i colpi di Hugo Dellien, numero 92 del ranking Andreas Seppi è stato eliminato al primo turno del torneo Atp 250 di Ginevra (terra, montepremi 524.340 euro). L’altoatesino, numero 66 del mondo e 8 del seeding, è stato sconfitto dal boliviano Hugo Dellien, numero 92 del ranking Atp, con il punteggio di 6-1, 3-6, 6-4 in un’ora e 51 minuti. (Spr/AdnKronos)L'articolo ATP Ginevra, Andreas ...

Tennis - ATP Ginevra 2019 : Andreas Seppi esce di scena al primo turno. L’azzurro ko contro Dellien in tre set : Non giungono buone notizie dall’ATP di Ginevra (Svizzera) per il Tennis italiano. Sulla terra rossa elvetica Andreas Seppi (n.66 del mondo) è stato sconfitto con il punteggio di 6-1 3-6 6-4 dal boliviano Hugo Dellien (n.92 del ranking) in 1 ora e 53 minuti di partita. Un match con qualche rimpianto per il nostro portacolori, avanti di un break nell’ultimo parziale. Alla lunga però la maggior costanza dell’avversario ha prevalso ...

Tennis - ATP 250 Ginevra 2019 : Lorenzo Sonego si qualifica - Thomas Fabbiano cede a Grigor Dimitrov : Esito a doppia faccia per i due italiani impegnati nel turno decisivo delle qualificazioni a Ginevra, in uno dei due ultimi ATP 250 prima del Roland Garros. Lorenzo Sonego centra l’accesso al tabellone principale, battendo il serbo Miomir Kecmanovic per 6-4 7-6(5), mentre Thomas Fabbiano è costretto a cedere per 7-5 6-3 nei confronti del bulgaro Grigor Dimitrov dopo aver lottato con onore di fronte a un personaggio che, a questo livello, ...