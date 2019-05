Atletica | Tortu pronto al debutto stagionale nei 100 metri

Atletica - Filippo Tortu verso il Golden Gala : “Ho tanta voglia di correre i 200” : Il Golden Gala di Atletica è stato presentato ufficialmente stamane: la 39ma edizione della rassegna si terrà allo stadio Olimpico di Roma giovedì 6 giugno. A margine della presentazione si è soffermato uno dei principali e più attesi protagonisti della notte da sogno dell’Atletica italiana, il velocista Filippo Tortu, che correrà i 200 metri piani. Così l’azzurro all’ANSA: “L’obiettivo minimo è il primato ...

Atletica - Golden Gala Pietro Mennea – Filippo Tortu carico : “sfido i migliori in un Olimpico scatenato” : Filippo Tortu pronto a sfidare i migliori dell’Atletica nel Golden Gala Pietro Mennea: l’azzurro pronto a dare il massimo nel misurarsi con Lyles, Norman e Guliyev Uno stadio Olimpico da accendere per una notte magica. La 39esima edizione del Golden Gala Pietro Mennea del 6 giugno, quarta tappa della IAAF Diamond League, è stata presentata stamattina a Roma, nel Salone d’Onore del CONI, alla presenza del presidente del CONI ...

Atletica - presentato il Golden Gala di Roma : l’Italia punta su Tortu - Desalu e Tamberi. Parterre da urlo : tutti i partecipanti : Oggi è stato ufficialmente presentato il Golden Gala Pietro Mennea, quarta tappa della Diamond League 2019 di Atletica leggera che andrà in scena giovedì 6 giugno (ore 19.30-22.00) allo Stadio Olimpico di Roma. Il massimo circuito itinerante è pronto a sbarcare nella Capitale per la 39esima volta, alla conferenza stampa di presentazione hanno partecipato tra gli altri Giovanni Malagò (Presidente Coni), Alfio Giomi (Presidente Fidal) e il ...

Atletica - Mondiali staffette 2019 : l’Italia di Tortu sogna l’oro - poi sbaglia il cambio finale. 4×100 donne quinta : Non arriva la medaglia per l’Italia con la 4×100 maschile ai Mondiali di staffette che si sono conclusi oggi a Yokohama (Giappone). Il nostro quartetto si era presentato all’atto conclusivo con il terzo tempo delle batterie e andava a caccia del podio ma purtroppo l’ultimo cambio tra Davide Manenti e Filippo Tortu non è ben riuscito e la nostra Nazionale non ha terminato la prova: un vero e proprio peccato perché gli ...

Atletica - Mondiali staffette 2019 : le formazioni dell’Italia - ufficializzati i quartetti. Howe in mista - Tortu e Desalu guidano la 4×100 : Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di atleta leggera, ha ufficializzato le formazioni che domani scenderanno in pista a Yokohama (Giappone) per disputare le batterie dei Mondiali 2019 di staffette. I quartetti andranno a caccia della qualificazione alle finali di domenica e dei pass per i Mondiali di Doha. Non ci sono scossoni nelle 4×100: Fausto Desalu apre la staffetta veloce chiusa da Filippo Tortu dopo le prove ...

Atletica - Mondiali staffette 2019 : Filippo Tortu guida la 4×100 - inizia la stagione della consacrazione : Filippo Tortu è pronto per fare il proprio esordio stagionale all’aperto, il nostro velocista di punta sarà impegnato ai Mondiali di staffette che andranno in scena nel weekend a Yokohama (Giappone): le World Relays rappresentano subito un banco di prova interessante per il brianzolo che sarà chiamato a trascinare la nostra 4×100 verso la qualificazione ai Mondiali di Doha. Il primo italiano capace di scendere sotto i dieci secondi ...

Atletica : Tortu e Aceti ai Mondiali di staffetta che qualificano per Doha : Meno una settimana ai World Relays, i Mondiali di staffette in programma Yokohama, in Giappone, che mettono in palio anche la qualificazione ai Mondiali di Doha. Ci sono Filippo Tortu e Vladimir Aceti.

Atletica - Filippo Tortu : “Non vedo l’ora di correre i 200. Io come Valentino Rossi? Lo dice papà” : Filippo Tortu si trova in raduno a Roma dove si sta preparando per i Mondiali di staffette che andranno in scena a Yokohama nel weekend dell’11-12 maggio. Sta per incominciare la stagione all’aperto, il brianzolo si cimenterà sui 100 e 200 metri con l’obiettivo di essere grande protagonista ai Mondiali di Doha, nelle ultime settimane si è allenato a Tenerife e sembra essere tirato a lucido per vivere un’annata importante ...

Atletica - Mondiali staffette 2019 : i convocati dell’Italia. Spiccano Tortu e Desalu - Howe nella 4×400! : Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Atletica leggera, ha diramato le convocazioni per i Mondiali di staffette che si disputeranno a Yokohama (Giappone) nel weekend dell’11-12 maggio. Le World Relays mettono in palio dei pass per i Mondiali di Doha a cui si qualificheranno le migliori dieci 4×100 e 4×400 ma anche dodici 4×400 miste, nuova specialità olimpica. Ben 30 azzurri saranno protagonisti nel ...

Atletica – World Relays di Yokohama : sono 30 i convocati azzurri - ci sono Tortu e Jacobs : In vista dei Mondiali riservati alle staffette, il dt La Torre ha convocato 30 atleti tra cui Filippo Tortu e Marcel Jacobs Il direttore tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre ha comunicato i convocati per le World Relays di Yokohama (11-12 maggio), l’evento mondiale di staffette che mette in palio la qualificazione per i Mondiali di Doha (27 settembre-6 ottobre). foto Colombo/FIDAL sono 30 gli azzurri selezionati (15 ...

Atletica – Le staffette azzurre in raduno a Roma - c’è anche Tortu : Atletica: a Roma l’ultimo raduno delle staffette azzurre prima dei Mondiali, c’è anche Filippo Tortu Il direttore tecnico Antonio La Torre ha diramato la lista dei convocati per l’ultimo raduno degli staffettisti prima delle World Relays di Yokohama(Giappone, 11-12 maggio). Sono 28 gli azzurri che lavoreranno sulle piste del Paolo Rosi e della Farnesina, a Roma, da lunedì 22 a sabato 27 aprile con il responsabile della ...

Atletica - Mondiali staffette 2019 : i convocati dell’Italia per l’ultimo raduno di preparazione - ci sono Tortu e Desalu : Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Atletica leggera, ha diramato le convocazioni per l’ultimo raduno in vista delle World Relays che si disputeranno a Yokohama (Giappone) nel weekend dell’11-12 maggio. Gli azzurri saranno impegnati sulle piste del Paolo Rosi e della Farnesina a Roma dal 22 al 27 aprile, ben 28 atleti sono stati chiamati in causa e poi si procederà con la scrematura per definire chi ...

Atletica - Tortu a Rieti per l'esordio stagionale sui 100 metri : 'voglio abbassare il primato personale' : Atletica, per Filippo Tortu esordio stagionale sui 100 metri a Rieti il 24 maggio La data da segnare sul calendario è il 24 maggio. È ufficiale: sarà la pista di Rieti a ospitare la prima uscita di ...

Atletica - Filippo Tortu in pista a Rieti : “Non vedo l’ora di correre. Mi aspetto un forte miglioramento nei 200 metri” : Filippo Tortu è pronto ad animare la scena in una stagione che avrà nell’appuntamento dei Mondiali di Doha (27 settembre-6 ottobre) l’evento clou. Il velocista principe del Bel Paese gareggerà il 24 maggio sulla pista di Rieti e sarà la prima esibizione per lui sui 100 metri. Le motivazioni del nostro portacolori sono altissime e la voglia di replicare un crono sotto i 10″ è tanta. Come riporta il sito della Fidal, Tortu da ...