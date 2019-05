Assassin’s Creed III Remastered disponibile da oggi su Switch

Assassin’s Creed Odyssey : Le novità in arrivo a Maggio : Ubisoft continua ad aggiornare Assassin’s Creed Odyssey con nuovi contenuti, mantenendo la promessa fatta riguardante in generoso supporto post-lancio. Scopriamo insieme le novità in arrivo. Le novità in arrivo per Assassin’s Creed Odyssey A seguire vi riportiamo i contenuti previsti nel corso del mese: Nuovo Racconto Perduto della Grecia (14 Maggio) intitolato Una giornata molto lunga, il quale permetterà ...

Il nuovo Assassin’s Creed Ragnarok in uscita su PS5 e Xbox Scarlett? Prime immagini e dettagli : Potrebbe fare rima con Assassin's Creed Ragnarok la prossima incarnazione della saga rosso sangue targata Ubisoft. Saga iniziata nell'ormai lontano 2007 su PC e sulle console di vecchia generazione, proseguita poi con una pletora di capitoli diversi, tra principali e spin-off. E che, in tempi più recenti, ha saputo decisamente reinventarsi, introducendo ambientazioni completamente open world ed elementi tipici dei giochi di ruolo. Alcuni hanno ...

Assassin’s Creed Ragnarok : Nuovi dettagli e Screenshot leaked : Mentre molti attendono con ansia un capitolo della serie Assassin’s Creed ambientato in Giappone, i rumors sul nordico si fano sempre più insistenti, al punto che quest’oggi sono trapelate sulla rete nuove informazioni tra cui dettagli, nome e Screenshot. Assassin’s Creed Ragnarok: Templari e Assassini Vichinghi Stando a quanto trapelato in rete nelle ultime ore, il nuovo capitolo della saga Assassin’s Creed si ...

Notre Dame e Assassin’s Creed Unity : un videogame potrebbe aiutare nella ricostruzione della famosa cattedrale : Mentre la Francia si prepara a ricostruire la meravigliosa cattedrale di Notre Dame devastata da un incendio, un famoso videogame potrebbe rivelarsi uno strumento essenziale per gli sforzi di ricostruzione. Ambientato durante la Rivoluzione Francese, “Assassin’s Creed Unity” potrebbe aiutare con le opere di riparazione della cattedrale costruita 850 anni fa, secondo gli esperti. Una meticolosa rappresentazione digitale di Notre Dame è infatti ...

Assassin’s Creed Odyssey : Il Destino di Atlantide arriva il 23 Aprile : Ubisoft ha annunciato le date di uscita degli episodi del secondo arco narrativo post lancio di Assassin’s Creed Odyssey, Il Destino di Atlantide. Il primo episodio, Campi Elisi, sarà disponibile dal 23 Aprile su tutte le piattaforme. Attraverso Campi Elisi e i due episodi successivi, i giocatori continueranno la loro Odissea nell’aldilà dell’Antica Grecia per svelare i grandi misteri che si celano negli ...

Assassin’s Creed potrebbe aiutare a ricostruire Notre Dame : La cattedrale di Notre-Dame ricreata nel videogioco “Assassin’s Creed: Unity” Com’è noto, serata del 15 aprile un violento incendio ha colpito la cattedrale di Notre Dame a Parigi, portando al crollo della copertura della navata, del coro e del transetto, oltre alla guglia centrale di costruzione ottocentesca. Con la struttura portante rimasta intatta, l’obiettivo, ribadito anche dal presidente francese Emmanuel ...

Assassin’s Creed III Remastered : Recensione e Gameplay Trailer : Le Remastered della saga Assassin’s Creed continuano con la collection che include sia il terzo capitolo che il liberation, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione di Assassin’s Creed III. Assassin’s Creed III Remastered Recensione Assassin’s Creed III Remastered è la dimostrazione di come il titolo sia invecchiato bene, nonostante nel corso degli anni abbiamo assistito ...

Il nuovo Assassin’s Creed Kingdom come God of War : tutti i rumor sull’ambientazione oggi 8 aprile : Potrebbe chiamarsi Assassin's Creed Kingdom la prossima iterazione della celebre saga "rosso sangue" targata Ubisoft. Un rumor, questo, che si è diffuso lo scorso weekend con una certa irruenza nel web ed in particolare tra le pagine dei siti del settore videoludico più autorevoli e seguiti dalla community di appassionati. rumor che, come se non bastasse, vorrebbe questo prossimo capitolo ambientato nel mondo della mitologia norrena, esattamente ...

La nuova grafica di Assassin’s Creed 3 su PS4 e Xbox One non convince : tutti i perché in video : Non poteva di certo mancare l'analisi grafica di Assassin's Creed 3 da parte del celebre sito videoludico Digital Foundry. Ora che la versione rimasterizzata del terzo capitolo della saga "rosso sangue" di Ubisoft è finalmente disponibile per l'acquisto, la redazione britannica ha infatti deciso di spostare la sua lente d'ingrandimento proprio sulla remaster. Remaster che è indirizzata naturalmente alle piattaforme più attuali, vale a dire PC, ...

Assassin’s Creed III Remastered disponibile da oggi : Ubisoft annuncia che Assassins Creed III Remastered, comprensivo di Assassin’s Creed Liberation Remastered, è ora disponibile su PlayStation 4, la famiglia di dispositivi Xbox, tra cui Xbox One X e Windows PC. Questa versione rimasterizzata del titolo include tutti i DLC del titolo originale: le Missioni di Benedict Arnold, I Segreti Nascosti e La Tirannia di Re Washington. Sviluppato da Ubisoft Barcelona, Assassin’s ...