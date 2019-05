Assassin' s Creed 3 Remastered porta la Rivoluzione Americana anche su Nintendo Switch

Assassin’s Creed III Remastered disponibile da oggi su Switch : Ubisoft annuncia che Assassin’s Creed III Remastered, comprensivo di Assassin’s Creed Liberation Remastered, è ora disponibile per Nintendo Switch. Questa versione rimasterizzata del titolo include tutti i DLC dell’originale: Missioni di Benedict Arnold, Segreti Nascosti e la tirannia di re Washington. Sviluppato da Ubisoft Chengdu e Ubisoft Barcelona, Assassin’s Creed III Remastered sfrutta appieno tutte le ...

Con la nuova patch Assassin's Creed 3 Remastered risolve i problemi all'illuminazione : Se siete appassionati della saga dell'Assassino, probabilmente saprete che all'inizio dell'anno è stata lanciata una Remastered di Assassin's Creed 3.Ebbene, seppur di buona fattura, questa versione del gioco ha sofferto di un problema piuttosto peculiare: in mosti hanno notato che i modelli dei personaggi hanno un che di strano, se non addirittura inquietante. Il problema, presto detto, era dovuto al sistema di illuminazione, infatti è stato ...

Assassin's Creed Odyssey : l'update di maggio include il nono Racconto Perduto della Grecia e nuovi oggetti : I giocatori di Assassin's Creed Odyssey nei prossimi giorni potranno cimentarsi in nuove attività e collezionare oggetti inediti.Come riporta VG247, Ubisoft ha annunciato i dettagli dei contenuti in arrivo a maggio. Tra le novità ci sono un nuovo capitolo dei Racconti Perduti dell'Antica Grecia, set di oggetti per il personaggio e la nave, e l'Aggiornamento 10.Nel nono episodio, "Una Giornata Molto Lunga", dovrete indagare su un impostore che si ...

Assassin’s Creed Odyssey : Le novità in arrivo a Maggio : Ubisoft continua ad aggiornare Assassin’s Creed Odyssey con nuovi contenuti, mantenendo la promessa fatta riguardante in generoso supporto post-lancio. Scopriamo insieme le novità in arrivo. Le novità in arrivo per Assassin’s Creed Odyssey A seguire vi riportiamo i contenuti previsti nel corso del mese: Nuovo Racconto Perduto della Grecia (14 Maggio) intitolato Una giornata molto lunga, il quale permetterà ...

Alla realizzazione di Forza Motorsport 8 parteciperanno sviluppatori già al lavoro su GTA 5 - Red Dead Redemption 2 - Assassin's Creed e Battlefront : Come segnala Fullthrottlemedia.co.uk, il team di Turn 10 si sta espandendo per la realizzazione del prossimo Forza Motorsport 8.Lo studio lavorerà al nuovo episodio della serie insieme a sviluppatori già al lavoro su titoli del calibro di GTA 5, Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed e Battlefront.Le paole dell'art director Scott Lee confermano le grandi ambizioni per Forza Motorsport 8: "il mio art team include veterani e lead artist che hanno ...

Il leak su Assassin's Creed Ragnarok è molto probabilmente un fake : Nella giornata di ieri, vi abbiamo riportato le ultime indiscrezioni riguardo il nuovo capitolo di Assassin's Creed. Secondo i rumor il titolo dovrebbe chiamarsi Assassin's Creed Ragnarok e uscire nel 2020 su console di attuale e prossima generazione.La notizia riportata includeva molti dettagli, si parlava della storia, di alcune meccaniche di gameplay e degli studi coinvolti nel progetto. Inoltre, erano emersi anche degli screenshot off-screen ...

Assassin's Creed Ragnarok : è un falso creato con Unity3D : Come ogni tanto accade alcuni rumor sembrano essere veritieri per poi non esserlo proprio. È successo oggi con Assassin's Creed. Tutto è partito da un semplice easter-egg trovato all'interno del mondo di gioco di The Division 2 dove un semplice poster riportava una figura con in mano la presunta mela dell'eden. Molti hanno da subito pensato che si trattasse di un indizio per un nuovo capito ...

Il nuovo Assassin’s Creed Ragnarok in uscita su PS5 e Xbox Scarlett? Prime immagini e dettagli : Potrebbe fare rima con Assassin's Creed Ragnarok la prossima incarnazione della saga rosso sangue targata Ubisoft. Saga iniziata nell'ormai lontano 2007 su PC e sulle console di vecchia generazione, proseguita poi con una pletora di capitoli diversi, tra principali e spin-off. E che, in tempi più recenti, ha saputo decisamente reinventarsi, introducendo ambientazioni completamente open world ed elementi tipici dei giochi di ruolo. Alcuni hanno ...

Assassin's Creed Ragnarok è il nuovo capitolo della serie? Spuntano dettagli - immagini e finestra di lancio : Stando a quanto riportato da DSOGaming, sembra che i primi dettagli sul prossimo gioco di Assassin's Creed siano trapelati. Secondo la fuga di notizie segnalata su ResetEra, il prossimo gioco AC si chiamerà Assassin's Creed Ragnarok, uscirà nel 2020 e sarà un titolo cross-gen (il che significa che arriverà sia sulle piattaforme attuali che su quelle di prossima generazione).In questo gioco AC, che ha il nome in codice di Assassin's Creed ...

Assassin’s Creed Ragnarok : Nuovi dettagli e Screenshot leaked : Mentre molti attendono con ansia un capitolo della serie Assassin’s Creed ambientato in Giappone, i rumors sul nordico si fano sempre più insistenti, al punto che quest’oggi sono trapelate sulla rete nuove informazioni tra cui dettagli, nome e Screenshot. Assassin’s Creed Ragnarok: Templari e Assassini Vichinghi Stando a quanto trapelato in rete nelle ultime ore, il nuovo capitolo della saga Assassin’s Creed si ...

Assassin's Creed Odyssey : arriva il mercenario Testiklos the Nut : I giocatori di Assassin's Creed Odyssey ora possono dare la caccia a un nuovo mercenario nell'Antica Grecia. Questa volta l'obiettivo è Testiklos the Nut.Il nome vi dice nulla?Esatto, avete intuito bene, è il fratello di Testikles, il campione incontrato dai giocatori nelle fasi avanzate dell'avventura. Probabilmente i genitori di questi due guerrieri erano dotati di tanto humor ma poca fantasia.Leggi altro...

Assassin's Creed : Unity ha registrato 3 milioni di download la settimana scorsa : Circa una settimana fa, la famosa cattedrale di Notre Dame è andata a fuoco a causa di quello che sembra un cortocircuito, riportando (purtroppo) gravi danni. Fortunatamente le autorità competenti si stanno velocemente mettendo in moto per cominciare la ricostruzione.Come riporta Gamingbolt, Dopo i fatti Ubisoft (la cui sede è in Francia) ha deciso di portare avanti una lodevole iniziativa, non solo ha reso disponibile la versione PC di ...