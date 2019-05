Ascolti TV | Lunedì 20 maggio 2019 Montalbano 24 3% | Grande Fratello 20 8% Il finale

Ascolti TV | Lunedì 20 maggio 2019. Montalbano 24.3% - Grande Fratello 20.8% : Barbara D'Urso Nella serata di ieri, Lunedì 20 maggio 2019, su Rai1 la fiction in replica Il Commissario Montalbano (episodio del 2008, La Luna di Carta) ha conquistato 5.569.000 spettatori pari al 24.3% di share. Su Canale 5 – dalle 21.43 all’1.28 – la settima puntata di Grande Fratello 16 ha raccolto davanti al video 3.404.000 spettatori pari al 20.8% di share. Su Rai2 A Sud di Made in Sud ha interessato 1.260.000 ...

Ascolti TV | Lunedì 13 maggio 2019. Montalbano 23.5% - il Grande Fratello 18.2%. Made in Sud chiude all’8.2% : Luca Zingaretti Su Rai1 Il Commissario Montalbano – La Pazienza del Ragno ha conquistato 5.568.000 spettatori pari al 23.5% di share. Su Canale 5 Grande Fratello ha raccolto davanti al video 3.142.000 spettatori pari al 18.2% di share. Su Rai2 Made in Sud ha interessato 1.767.000 spettatori pari all’8.2% di share. Su Italia 1 Star Wars VII – Il Risveglio della Forza ha catturato l’attenzione di 1.206.000 spettatori ...

Ascolti Tv Lunedì 13 maggio - il Grande Fratello 18.2% tra Montalbano 23.5% e Made in Sud 8.2% : Ascolti Tv Lunedì 13 maggio (articolo in aggiornamento) Rai 1 – Il Commissario Montalbano – 5.568 milioni e 23.5% Canale 5 – Grande Fratello – 3.142 milioni e 18.2% Rai 2 – Made in Sud – 1.76 milioni e 8.2% Rai 3 – Report – 1.61 milioni e 6.4% Italia 1 – Star Wars 7 Il risveglio della Forza – 1.2 milioni e 5.5% Rete 4 – Quarta Repubblica – 781 mila e 4.1% Tv8 – Creed ...

Ascolti tv lunedì 13 maggio 2019 : Prime Time Su Rai 1 Il Commissario Montalbano - La pazienza del ragno ha registrato 5.568.000 telespettatori, share 23,5%. Su Rai 2 Made in Sud, decima e ultima puntata, ha registrato 1.767.000 telespettatori, share 8,2%. Su Rai 3 Report ha registrato 1.616.000 telespettatori, share 6,4%. Su Canale 5 Grande Fratello 16 ha registrato un netto di 3.142.000 telespettatori, share 18,2%. Su Italia 1 Il film Star Wars: episodio VII - ...

Ascolti TV | Lunedì 13 maggio 2019. Montalbano 23.5% - il Grande Fratello 18.2%. Made in Sud chiude all’8.2% : Luca Zingaretti Su Rai1 Il Commissario Montalbano – La Pazienza del Ragno ha conquistato 5.568.000 spettatori pari al 23.5% di share. Su Canale 5 Grande Fratello ha raccolto davanti al video 3.142.000 spettatori pari al 18.2% di share. Su Rai2 Made in Sud ha interessato 1.767.000 spettatori pari all’8.2% di share. Su Italia 1 Star Wars VII – Il Risveglio della Forza ha catturato l’attenzione di 1.206.000 spettatori ...

