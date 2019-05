Ascolti Barbara d’Urso | GF 16 sfiora il 21% e fa il record stagionale

Barbara D'Urso - Domenica live va in ferie : boom di Ascolti e il boss di Canale 5 ringrazia : Domenica live va in vacanza. Il day time Domenicale di Barbara D'Urso chiude la stagione con l'ennesimo successo e il direttore di Canale 5 rilascia un comunicato stampa ufficiale per ringraziare la conduttrice. Giancarlo Scheri ha voluto ringraziare Barbara D'Urso per il suo successo portato con i

Ascolti tv - dati auditel : oltre 7 milioni per la finale di Coppa Italia ma è record per Barbara d’Urso : La finale di Coppa Italia su Rai1 tra Lazio e Atalanta in onda il 15 maggio conquista il prime time con 7 milioni 297mila telespettatori e il 28.68% di share. Ascolti tv prime time Su Canale5 Live – Non è la D’Urso (con ospite Pamela Prati) ha registrato 2 milioni 911mila telespettatori (17.68% di share). Su Rai3 Chi l’ha visto?, lo storico programma che indaga su casi di cronaca e persone scomparse condotto da Federica ...

Ascolti Grande Fratello 16 : Barbara d’Urso al 18% - Montalbano domina : Grande Fratello 2019, Ascolti di ieri: Barbara d’Urso cala 18% contro Montalbano È andata in onda ieri sera la sesta puntata del Grande Fratello 2019. Per il reality show di Canale5 condotto da Barbara d’Urso questi sono stati gli Ascolti: 3.142.000 telespettatori e il 18.2% di share. Un calo di oltre 1 punto percentuale per la trasmissione, che proprio settimana scorsa segnava un importante record stagionale in share. Questi, ...

Ascolti Grande Fratello 16 : Barbara d’Urso si difende da Montalbano : Grande Fratello, Ascolti 6 maggio: Barbara d’Urso oltre il 19% di share È andata in onda ieri sera la quinta puntata del Grande Fratello 2019, che ha confermato gli ottimi risultati di settimana scorsa. Per il reality show di Canale5 infatti gli Ascolti sono stati questi: 3.233.000 telespettatori e il 19.4% di share. Ancora buoni risultati Auditel per Barbara d’Urso, che anche ieri si è scontrata con il “colosso” ...

Ascolti Grande Fratello : Barbara d’Urso cresce contro Montalbano : Barbara d’Urso non teme Montalbano: crescono gli Ascolti del Grande Fratello 16 Una crescita di oltre 300 mila telespettatori e 2 punti percentuali per la puntata del Grande Fratello di ieri sera. Il reality condotto da Barbara d’Urso infatti ha totalizzato 3.201.000 telespettatori e il 19.3% di share, in netta crescita rispetto a martedì scorso quando si è scontrata con Simona Ventura e il suo The Voice. Crescita importante che ...

Ascolti Tv 17 aprile 2019 - nemmeno la Champions ferma la marcia di Barbara d'Urso : Ascolti Tv di mercoledì 17 aprile 2019 . Su Rai1 l'incontro di Champions League Manchester City-Tottenham è stato seguito da una media di 3,7 milioni di spettatori pari al 15,2% di share. Su Canale 5 ...