Arsenal | Mkhitaryan non convocato per la finale di Europa League in programma a Baku | il

(Di martedì 21 maggio 2019) Il club inglese ha deciso di non convocareper il match dicontro il Chelsea per tutelare l’incolumità del proprio calciatore L’ha annunciato che Henrikh, centrocampista armeno, salterà ladiinmercoledì 29 maggio a, in Azerbaigian. LaPresse/PA Il motivo è prettamente politico e riguarda le tensioni scoppiate tra l’Armenia e l’Azerbaigian per il controllo politico della regione del Nagorno-Karabakh che, pur appartenendo al territorio azero, si è dichiarata indipendente nel 1991. Lo ha spiegato il club con una nota sul sito ufficiale: “abbiamo scritto all’Uefa esprimendo le nostre profonde preoccupazioni su questa situazione. Micki è stato un giocatore chiave nella nostra corsa verso la, quindi questa è una grande perdita per noi dal punto di vista della squadra. ...

DiMarzio : #Mkhitaryan non è stato convocato dall'#Arsenal per la finale di #EuropaLeague per motivi politici ?? - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Mkhitaryan non sarà convocato per la finale di Europa League per motivi politici: la nota dell'Arsen… - MassimoFerro16 : RT @FOXSportsIT: Ufficiale: #Arsenal in finale di EL senza #Mkhitaryan per motivi politici ?? -