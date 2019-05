Argentina | i convocati per la Coppa America | non c’è Icardi | presenti 4 ‘italiani’

calcioweb.eu

(Di martedì 21 maggio 2019) Non è sicuramente uno dei migliori momenti per Mauro, l’attaccante non disputerà infatti lain programma in Brasile a partire dal 14 giugno, il calciatore dell’Inter è stato infatti escluso dalla lista dei 23 diramata oggi dal commissario tecnico dell’argentino, Lionel Scaloni. Non c’è il portiere dell’Udinese Musso, quattro gli ‘italiani’: il difensore della Fiorentina, German Pezzella, del centrocampista dell’Udinese, Rodrigo De Paul, e degli attaccanti Paulo Dybala (Juventus) e Lautaro Martinez (Inter). Wanda Nara, incidente hot in camerino: lo spacco del vestito è eccessivo FOTO e VIDEO Questa la lista completa dei 23 giocatoridal ct dell’Albiceleste, Lionel Scaloni: Portieri: Esteban Andrada (Boca Juniors), Franco Armani (River Plate), Agustín Marchesín (). Difensori: Renzo ...

