Argentina | i convocati per la Copa America | esclusione cocente per Icardi

(Di martedì 21 maggio 2019), Mauronon convocato dal Ct Scaloni per la prossima: ci sono Dybala e Lautaro, il Ct Scaloni ha diramato la lista deiper la prossima. Una squadra ricca di volti noti, con qualche sorpresa al suo interno. Scaloni ha infatti deciso di lasciar fuori dal novero deil’interista Mauro, preferendogli il compagno di squadra Lautaro Martinez. C’è ovviamente Messi, così come Dybala e De Paul dell’Udinese che dunque corona il suo sogno. Di seguito tutti idell’. L'articolo, iper laperSPORTFAIR.

GoalItalia : ??#ULTIMORA ?? #Icardi non convocato per la #CopaAmerica Lautaro Martinez e De Paul sì ???? - TuttoMercatoWeb : Argentina, i convocati per la Copa America: out Icardi. Lautaro e Dybala ok - Falso_Nueve_IT : Convocati ???? @CopaAmerica: vogliamo parlarne? Qui secondo me l'undici titolare si scrive da solo. Se non altro abbi… -